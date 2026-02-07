熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-07 20:14
更新：2026-Feb-07 20:14

張與辰認係工作狂會忽略另一半 李芷晴自爆有異性邀約

IMG 6662

張與辰與李芷晴在MV中扮演一對已分手的情侶。（娛樂姐攝）

張與辰、李芷晴、賴佩琳以及萬希泉創辦人兼行政總裁沈慧林一齊出席《獨居的儀式感》MV首播兼鐘錶發布會。適逢芷晴昨日（6日）生日，張與辰特別為她準備了一個生日蛋糕，令芷晴非常驚喜。李芷晴表示生日在工作中度過，很開心跟《愛‧回家之開心速遞》的演員一齊食飯、切蛋糕， 收工後便跟家人食飯，並指生日如果全日工作滿滿亦會代表全年工作滿滿，希望成真。問到有沒有異性邀約，她說：「都有嘅！但真係就快新年，未必有時間食到飯。（有冇人book你下一個日子？）哈哈！我無諗！同埋都係差唔多團年飯日子啦！」

WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.21.42

李芷晴獲張與辰送上生日蛋糕。（娛樂組攝）

芷晴對與辰讚不絕口

張與辰與李芷晴一齊拍攝《獨居的儀式感》MV，芷晴表示表示拍攝時有戴上與辰設計的腕錶，大讚對方畫功不錯，並著他設計多些不同東西。與辰當得悉芷晴也是畫畫，讀藝術感驚訝，「慘啦！我仲喺佢面前素描！」他們又提到今次拍攝過程很舒服，剪接出來的成品也很好，有粉絲見到他們的花絮後也讚拍出來很有甜蜜的感覺。

芷晴提到自己有《中年好聲音3》，覺得張與辰的舞台魅力好勁，同埋知道對方會自己編曲，音樂才華好犀利，所以一向對與辰有好感。她說：「嗰日知道要拍佢MV嘅時候，我就好緊張，去到現場，佢真係好Nice，同埋專業，所以好快就投入到好sweet嗰個氛圍嗰度啦。」

WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.22.16 WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.22.25 WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.22.10

首次合作無尷尬

問到二人初次見面如何破冰，拍攝親密場口時如何溝通，與辰說：「又無喎！一齊傾吓偈，傾咗半粒鐘就開工。」芷晴提到導演在拍攝時會指導大家，與辰亦會事前講明會怎樣做，大家做足導演要求。

他指賴佩琳的角色比較難演，因為跟自己的關係是追求不成功，但跟芷晴是過去式，更笑謂MV中的自己乞人憎，因為賴佩琳專登送咖啡，但竟轉身離開。他又稱今次MV會為大家帶來一對情侶同居日常，予人感覺溫馨。

WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.25.37 WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.26.30 WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.27.27 WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.22.58

工作大過天

張與辰被問到在過去的戀情上有沒有學會一些東西，他自認是工作狂，每當有工作便埋頭苦幹，經常忽略另一半感受，自覺已經一齊，不需要陪另一半食飯。李芷晴表示過去會執著另一半為何不為她改變，但參加完《女神配對計劃》之後，就放下執著，正等待那位跟自己不同而又相處合得來的另一半。

提到與辰將會在澳門開騷，他表示內容會有不同，歌曲上會有大改，但都是圍繞同一主題，更會增加點唱環節，盼可以跟歌迷有更多互動。

WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.23.59 WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.25.20 WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.24.53 WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.24.18 WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.24.59

