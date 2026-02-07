張與辰認係工作狂會忽略另一半 李芷晴自爆有異性邀約

張與辰、李芷晴、賴佩琳以及萬希泉創辦人兼行政總裁沈慧林一齊出席《獨居的儀式感》MV首播兼鐘錶發布會。適逢芷晴昨日（6日）生日，張與辰特別為她準備了一個生日蛋糕，令芷晴非常驚喜。李芷晴表示生日在工作中度過，很開心跟《愛‧回家之開心速遞》的演員一齊食飯、切蛋糕， 收工後便跟家人食飯，並指生日如果全日工作滿滿亦會代表全年工作滿滿，希望成真。問到有沒有異性邀約，她說：「都有嘅！但真係就快新年，未必有時間食到飯。（有冇人book你下一個日子？）哈哈！我無諗！同埋都係差唔多團年飯日子啦！」

芷晴對與辰讚不絕口 張與辰與李芷晴一齊拍攝《獨居的儀式感》MV，芷晴表示表示拍攝時有戴上與辰設計的腕錶，大讚對方畫功不錯，並著他設計多些不同東西。與辰當得悉芷晴也是畫畫，讀藝術感驚訝，「慘啦！我仲喺佢面前素描！」他們又提到今次拍攝過程很舒服，剪接出來的成品也很好，有粉絲見到他們的花絮後也讚拍出來很有甜蜜的感覺。 芷晴提到自己有《中年好聲音3》，覺得張與辰的舞台魅力好勁，同埋知道對方會自己編曲，音樂才華好犀利，所以一向對與辰有好感。她說：「嗰日知道要拍佢MV嘅時候，我就好緊張，去到現場，佢真係好Nice，同埋專業，所以好快就投入到好sweet嗰個氛圍嗰度啦。」

首次合作無尷尬 問到二人初次見面如何破冰，拍攝親密場口時如何溝通，與辰說：「又無喎！一齊傾吓偈，傾咗半粒鐘就開工。」芷晴提到導演在拍攝時會指導大家，與辰亦會事前講明會怎樣做，大家做足導演要求。 他指賴佩琳的角色比較難演，因為跟自己的關係是追求不成功，但跟芷晴是過去式，更笑謂MV中的自己乞人憎，因為賴佩琳專登送咖啡，但竟轉身離開。他又稱今次MV會為大家帶來一對情侶同居日常，予人感覺溫馨。

工作大過天 張與辰被問到在過去的戀情上有沒有學會一些東西，他自認是工作狂，每當有工作便埋頭苦幹，經常忽略另一半感受，自覺已經一齊，不需要陪另一半食飯。李芷晴表示過去會執著另一半為何不為她改變，但參加完《女神配對計劃》之後，就放下執著，正等待那位跟自己不同而又相處合得來的另一半。

提到與辰將會在澳門開騷，他表示內容會有不同，歌曲上會有大改，但都是圍繞同一主題，更會增加點唱環節，盼可以跟歌迷有更多互動。