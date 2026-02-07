朱敏瀚斷韌帶要鑲鋼釘 帶傷到電台與陳煒家燕姐暢談大馬趣事

陳煒（煒哥）、朱敏瀚（朱仔）今日現身新城廣播，接受薛家燕（家燕姐）、范振鋒及思敏主持的《開心大派對》訪問。而朱仔因踢波斷了兩條韌帶，剛完成手術仍未康復，仍堅持帶傷撐拐杖如期現身，專業精神令主持們大讚。
家燕姐與煒哥、朱仔早前於1月31日齊赴馬來西亞，參與當地電視台的大型春晚倒數演出，朱仔在節目中被阿范踢爆，原來他在馬來西亞演出已經受傷，只是忍痛帶傷上陣，沒有告訴其他人受傷之事，令到有份演出的家燕姐及煒哥都十分擔心及驚訝。
韌帶要鑲鋼釘
朱仔表示出發往馬來西亞前，因為踢波而受傷：「當時聽到『啪』一聲，以為只是拗柴，照MRI才知斷了兩條韌帶。見消了腫，就如期往馬來西亞演出，所以冇人知。」家燕姐問他是否因為受傷，所以演出時冇跳舞？朱仔即笑答：「就算有『兩條』(指韌帶未斷時) 都跳唔到，哈！演出完後，返到香港即刻入院做手術。傷口仍然好痛，植入了兩枝新型好幼的鋼釘。」家燕姐即打趣：「新年嚟拜年畀封利是保平安，快啲好番。」
七年後再訪馬來西亞
煒哥自2018年後首次再到馬來西亞，並順道舉行粉絲見面會。她的新劇《非常檢控觀》正於當地熱播，人氣高企。她形容：「天氣同Fans一樣咁熱同熱情。」演出當晚雖遇大雨，但家燕姐出場前竟即時停雨，煒哥即讚這是家燕姐的福氣帶來陽光。家燕姐坦言：「出場前好擔心大雨，因為戶外演出，現場又有六、七千名觀眾，驚大家要淋雨，於是在後台祈禱，雨勢真係即停，感謝主。」煒哥及朱仔盛讚家燕姐舞力驚人，一出場即刻推高氣氛暖場，仲要跳足十幾分鐘。家燕姐笑言：「我都七十幾歲，跳到索氣，唔敢畀人知。」
朱仔表示已是第二次到馬來西亞演出，今次是首次戶外演出，全場觀眾為他亮起手機燈，令他十分感動。抵埗首日更與煒哥等同事大啖榴槤、肉骨茶及「撈起」，並入鄕隨俗，一路「撈起」，一路以福建話喊出「興！旺！發！」。家燕姐亦首次聽到煒哥與朱仔獻唱，大讚二人歌喉了得，笑言下次要帶他們登台，大家即大叫「發達囉！」