朱敏瀚斷韌帶要鑲鋼釘 帶傷到電台與陳煒家燕姐暢談大馬趣事

陳煒（煒哥）、朱敏瀚（朱仔）今日現身新城廣播，接受薛家燕（家燕姐）、范振鋒及思敏主持的《開心大派對》訪問。而朱仔因踢波斷了兩條韌帶，剛完成手術仍未康復，仍堅持帶傷撐拐杖如期現身，專業精神令主持們大讚。

家燕姐與煒哥、朱仔早前於1月31日齊赴馬來西亞，參與當地電視台的大型春晚倒數演出，朱仔在節目中被阿范踢爆，原來他在馬來西亞演出已經受傷，只是忍痛帶傷上陣，沒有告訴其他人受傷之事，令到有份演出的家燕姐及煒哥都十分擔心及驚訝。