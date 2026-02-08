熱門搜尋:
出版：2026-Feb-08 00:26
更新：2026-Feb-08 00:26

Gin Lee演唱會｜《造星》囝囝做嘉賓 首次紅館四面台騷盡騷美腿

WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.37.09

李幸倪Gin Lee今次登上紅館挑戰四面台。（蘇文傑攝）

Gin Lee李幸倪一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN HONG KONG 2026》紅館個唱於7日正式開鑼，英皇老闆楊受成與太太、陳慧嫻、蔡一智、海兒、VIVA、何佩瑜、曾傲琹、黃明德、黎展峯、劉若寶，沈震軒和女友陳欣姸、謝茜嘉、當奴以及《全民造星VI》38位學員等現身支持。

WhatsApp Image 2026 02 07 at 20.22.29 WhatsApp Image 2026 02 07 at 20.22.28 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 20.22.29 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.58.21 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 20.22.28 WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.58.21 WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.58.20 WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.58.15 WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.58.12 WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.58.14 WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.58.17 WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.58.19 WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.58.18 WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.58.19 (2) WhatsApp Image 2026 02 07 at 19.58.19 (1)

Gin Lee首次挑戰四面台，全場座無虛席。個唱大玩五行元素。第一部份以「金」為題，她以金色低胸高衩閃石戰衣加黑絲現身舞台，並與十多位舞蹈員一起跳唱《ICONIC》揭開序幕。再接住跳唱《喘息空間》、《Diff.》。第二部份則是以「水」為主題，她便換上白色歌衫並唱出《可惜我們沒有》、《隨時隨地》。Gin Lee完成「水」環節之後，便跟觀眾說：「歡迎大家來到我第二次紅館演唱會，亦都係我人生第一個四面台。好多謝大家嚟到呢一度，我都知道大家同我一樣都等咗好耐，等咗八年！呢八年當然有好好多變化、成長，亦都嘈咗好多嘢，希望可以同大家分享。」

談到今次以五行作元素，談到「水」的演出，她說：「水有好多意思，溫柔又堅定，可以流動、滋潤，亦都令我諗起當年自己一個人飄洋過海嚟到呢呢一個好美麗嘅城市，慢慢扎根，喺呢度有一個好陌生嘅地方，慢慢變成我嘅歌，喺呢度得到好多唔同嘅故事啊，好多成長、成長，同埋收穫左在座咁多位朋友。好多謝你哋陪我行一段路！」

WhatsApp Image 2026 02 07 at 20.43.05 WhatsApp Image 2026 02 07 at 20.43.04 WhatsApp Image 2026 02 07 at 20.43.06 WhatsApp Image 2026 02 07 at 20.43.04 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 20.43.02 WhatsApp Image 2026 02 07 at 20.43.08 WhatsApp Image 2026 02 07 at 21.18.47 WhatsApp Image 2026 02 07 at 21.18.46 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 21.18.46 WhatsApp Image 2026 02 07 at 20.43.08 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 20.43.02 (1)

講到情深處，場內大熒幕播出訪談形式的短片，罕有剖白內心最脆弱的一面。她眼濕濕提到曾經因為飼養的愛貓離世，打擊大到「脆弱到唔想做人」，「估唔到咁多年，一講起佢都會咁……經歷咗嗰段失去，去到谷底，我先至慢慢打開個心同人connect。」她認為「失去」是人的共通語言，現在會透過音樂跟大家連結，坦言很珍惜平靜的時刻，因為對現代人來說這是十分奢侈。

Gin自爆她中學時的印度人班主任專程飛來香港睇show！雖然「佢唔會知我講乜嘢，哈哈。」但心意已夠感動。隨後，全場氣氛繼續升溫，《企好》引發現場萬人大合唱；唱到《月球下的人》時，Gin坐上韆鞦升到半空，全場亮起一片電話燈海，浪漫感十足。

WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.11.29 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.11.31 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.11.29 WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.11.28 WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.11.32 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.11.31 WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.11.32 WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.11.33 WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.11.33 (2) WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.11.27 WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.11.24 WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.11.33 (1)

Gin Lee與《造星VI》囝囝同台

其後她請出《造星VI》B3組6位囝囝，有Teller、畢佬、Yip Sir、紹冠、TUZER0及Larry做嘉賓，一齊演出《Goodnight》。Gin問學員：「點啊？企喺紅館四面台有咩感覺？」六位學員於台上多謝Gin，「Gin係一個好夢幻嘅存在，我講過一定會爭取同Miss Gin同台，今日做到啦！」又重提Gin的金句：「我好記得Gin Lee講過『努力嘅人唔會輸！』」而Gin則向全場觀眾「呼籲」：「香港需要有才華嘅年青人，大家俾多啲支持佢哋！」Gin Lee表示期待當他們的紅館嘉賓，坦言自己花了很長時間擔任導師，她笑言做導師真的很累，「無咩事都係做歌手」。

最後encore兩次，以《雙雙》完美結束首場演出。

WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.37.03 WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.37.07 WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.37.04 WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.37.10 WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.37.09 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.37.08 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.37.11 WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.37.08 WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.37.10 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.37.11 (1)

Gin Lee個唱「火」元素：

WhatsApp Image 2026 02 07 at 21.18.50 WhatsApp Image 2026 02 07 at 21.25.07 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 21.18.49 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 21.18.52 WhatsApp Image 2026 02 07 at 21.25.07 WhatsApp Image 2026 02 07 at 21.18.51 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 21.18.50 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 21.18.51

Gin Lee 個唱花絮：

WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.49.40 WhatsApp Image 2026 02 07 at 23.07.54 WhatsApp Image 2026 02 07 at 23.07.54 (2) WhatsApp Image 2026 02 07 at 23.07.54 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 21.44.17 (1) WhatsApp Image 2026 02 07 at 21.44.17 WhatsApp Image 2026 02 07 at 21.44.18 WhatsApp Image 2026 02 07 at 21.44.16 WhatsApp Image 2026 02 07 at 23.07.55 WhatsApp Image 2026 02 07 at 22.49.42

