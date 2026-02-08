Gin Lee演唱會｜《造星》囝囝做嘉賓 首次紅館四面台騷盡騷美腿

李幸倪Gin Lee今次登上紅館挑戰四面台。（蘇文傑攝）

Gin Lee李幸倪一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN HONG KONG 2026》紅館個唱於7日正式開鑼，英皇老闆楊受成與太太、陳慧嫻、蔡一智、海兒、VIVA、何佩瑜、曾傲琹、黃明德、黎展峯、劉若寶，沈震軒和女友陳欣姸、謝茜嘉、當奴以及《全民造星VI》38位學員等現身支持。

Gin Lee首次挑戰四面台，全場座無虛席。個唱大玩五行元素。第一部份以「金」為題，她以金色低胸高衩閃石戰衣加黑絲現身舞台，並與十多位舞蹈員一起跳唱《ICONIC》揭開序幕。再接住跳唱《喘息空間》、《Diff.》。第二部份則是以「水」為主題，她便換上白色歌衫並唱出《可惜我們沒有》、《隨時隨地》。Gin Lee完成「水」環節之後，便跟觀眾說：「歡迎大家來到我第二次紅館演唱會，亦都係我人生第一個四面台。好多謝大家嚟到呢一度，我都知道大家同我一樣都等咗好耐，等咗八年！呢八年當然有好好多變化、成長，亦都嘈咗好多嘢，希望可以同大家分享。」

談到今次以五行作元素，談到「水」的演出，她說：「水有好多意思，溫柔又堅定，可以流動、滋潤，亦都令我諗起當年自己一個人飄洋過海嚟到呢呢一個好美麗嘅城市，慢慢扎根，喺呢度有一個好陌生嘅地方，慢慢變成我嘅歌，喺呢度得到好多唔同嘅故事啊，好多成長、成長，同埋收穫左在座咁多位朋友。好多謝你哋陪我行一段路！」

講到情深處，場內大熒幕播出訪談形式的短片，罕有剖白內心最脆弱的一面。她眼濕濕提到曾經因為飼養的愛貓離世，打擊大到「脆弱到唔想做人」，「估唔到咁多年，一講起佢都會咁……經歷咗嗰段失去，去到谷底，我先至慢慢打開個心同人connect。」她認為「失去」是人的共通語言，現在會透過音樂跟大家連結，坦言很珍惜平靜的時刻，因為對現代人來說這是十分奢侈。

Gin自爆她中學時的印度人班主任專程飛來香港睇show！雖然「佢唔會知我講乜嘢，哈哈。」但心意已夠感動。隨後，全場氣氛繼續升溫，《企好》引發現場萬人大合唱；唱到《月球下的人》時，Gin坐上韆鞦升到半空，全場亮起一片電話燈海，浪漫感十足。

Gin Lee與《造星VI》囝囝同台 其後她請出《造星VI》B3組6位囝囝，有Teller、畢佬、Yip Sir、紹冠、TUZER0及Larry做嘉賓，一齊演出《Goodnight》。Gin問學員：「點啊？企喺紅館四面台有咩感覺？」六位學員於台上多謝Gin，「Gin係一個好夢幻嘅存在，我講過一定會爭取同Miss Gin同台，今日做到啦！」又重提Gin的金句：「我好記得Gin Lee講過『努力嘅人唔會輸！』」而Gin則向全場觀眾「呼籲」：「香港需要有才華嘅年青人，大家俾多啲支持佢哋！」Gin Lee表示期待當他們的紅館嘉賓，坦言自己花了很長時間擔任導師，她笑言做導師真的很累，「無咩事都係做歌手」。

最後encore兩次，以《雙雙》完美結束首場演出。

Gin Lee個唱「火」元素：

Gin Lee 個唱花絮：