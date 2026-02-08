電競女孩｜袁澧林張蔓莎吳家忻五大Gamer Girls將cosplay現身首映禮 鼓勵觀眾化身英雄組隊

電影《電競女孩》(Gamer Girls) 日前（2月4日）於鹿特丹影展( IFFR)舉行國際首映，監製廖婉虹、導演白瑋琪、楊帆聯同演員袁澧林、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻遠赴荷蘭出席，於映前與觀眾見面合照，並交流討論對青年人夢、自我賦權的歷程、香港電影及電競文化等等意見。將於2月25及26日在旺角麥花臣場館舉行一連兩晚宣傳活動，Gamer Girls 全員更會以角色遊戲造型現身，與觀眾合照互動，鼓勵入場觀眾以自己喜歡的英雄人物造型到場，實現一拍埋就結隊的團魂凝聚精神。

《電競女孩》將於25日舉行「釋放你的英雄靈魂」首映禮，在會場放映全套電影，映後有神秘嘉賓主持約一小時的分享會，由電影台前幕後團隊詳盡拆解電影拍攝，美術，人物造型及遊戲世界的視覺效果場面。翌日(26日)舉行「一拍埋，就結隊，小小音樂會」，電影主題曲的創作魂張天穎、張蔓莎聯同新生代歌手陳宗澤、吳家忻、劉君冬等live 演繹電影歌曲及各自新歌，袁澧林、伍詠詩、杜曦駿亦預告準備神秘表演。

《電競女孩》透過一班香港年輕女性電競選手的熱血精神，釋放出澎湃能量。看著一班年青女生為心中理想世界而奮鬥，引發觀眾強烈共鳴感，觀眾對電影的美術設計、人物造型及視覺效果亦大表欣賞。電影公司宣布《電競女孩》正式委任法國獨立電影發行廠牌公司 Reel Suspects作為《電競女孩》全球銷售代理，並即時把電影帶到柏林電影市場介紹給世界各地電影節、院商及影視平台，盼為本地創作團隊開拓更多海外觀眾市場。