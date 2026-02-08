亞洲電影大獎｜《魷魚遊戲》黃東赫孖章子怡出席大師班講座 洪天逸許恩怡蔡凡熙任青年大使

亞洲電影大獎載譽歸來，今年第19屆亞洲電影大獎大師班講座，將請來《魷魚遊戲》主創黃東赫、入選歐洲三大影展的導演賈樟柯，以及國際影壇的亞洲影后章子怡，從演員、作者導演到影集創作三個面向，跟觀眾以不同角度深入探討當代電影文化。同時，公布本屆3位青年大使，分別由來自泰國的洪天逸 (Mean) 、香港的許恩怡及台灣的蔡凡熙3位新生代亞洲演員擔任。大師班講座將於3月15日舉行，設「限量特典套票」和首輪門票，將於 2月10日上午11時起公開發售，「限量特典套票」內含多款全新設計專屬紀念品，包括珍藏版海報、明信片及襟章等。

黃東赫在《魷魚遊戲》之前，已走過漫長的創作歷程，從題材沉重的《無聲吶喊》，到溫情動人的喜劇《重返20歲》，不斷在不同類型中嘗試與累積。本場大師班將以《魷魚遊戲》為起點，回望他一路走來的創作軌跡，分享他多年的經驗，最終如何凝聚成一部引發全球共鳴的作品。 中國導演賈樟柯從《小武》《站台》到《三峽好人》等，透過小人物和日常細節，記錄一代人的情緒和生活狀態，作品多次入選柏林、康城與威尼斯三大國際影展。本場大師班將以他的生活為主軸，分享他如何從日常觀察出發、行走城市之間，累積對人和時代轉變的感受，把街道和人物拍成故事，並在細節中推進情緒，使作品屢獲國際影展關注。

提起章子怡，觀眾往往會想起她在《臥虎藏龍》與《一代宗師》中的經典演出。其實早在事業初期，她已在《茉莉花開》中一人分飾三角，橫跨三代女性命運，細緻刻畫中國家庭與女性在不同年代中的掙扎和成長，在當時以男性為主導的全球電影工業環境下，讓國際影壇看見來自中國的新生代女演員。本次大師班中，她將分享如何透過角色的塑造，突破既有想像，為中國女演員在世界銀幕上開拓更寬廣的視野和可能性。

洪天逸 (Mean) 憑電視劇《不期而愛》受到關注，迅速走紅。面對觀眾既定的印象，他沒有急於複製成功，而是主動走進不同類型題材，嘗試打破框架。從《Blood Valentine》中融合青春與驚悚元素的演出，到《Pee Nak 2》中節奏鮮明的喜劇表現，再到自編自導的電視劇《The Yearbook》，他不斷調整自己的位置與方向。2021 年，他更憑電影《Von》獲得泰國影展「最佳男配角」，讓外界看見他在轉型路上的成長。

17 歲出道的許恩怡，早早踏入電影世界，卻沒有被年紀限制選擇。自《燃野少年的天空》起，她持續挑戰更複雜、更細膩的角色。；從《久別重逢》中性格鮮明、情感外放的少女，到《無名指》中對肌肉萎縮症患者的細膩詮釋，她在短時間內展現出多樣的表演面向，並在年紀尚輕時已獲得最佳女主角等重要提名。近年亦參演馬來西亞電影《搖籃凡世》《地母》，逐步拓展至更廣闊的華語及國際影壇。 蔡凡熙因電視劇《通靈少女》中「阿樂學長」一角受到矚目，陽光形象深入人心，卻沒有停留在單一定位之中。他逐步在電影作品中調整方向，從出演九把刀作品《報告老師！怪怪怪怪物！》；再到《黑的教育》，演繹一名情緒長期累積、最終走向失序的學生角色，讓觀眾看見更深層的角色處理。其後於《96 分鐘》中挑戰高強度演出，在狹窄空間的一鏡到底動作戲中承載節奏與張力，展現更成熟的表演狀態。