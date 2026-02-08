龐卓欣自爆因過往一經歷 計劃與未婚夫簽婚前協議書

前港姐亞軍龐卓欣（Ada）去年底宣布與金融才俊男友Patrick結婚，並在雪地上大曬左手無名指一枚巨型橢圓形鑽戒，相當浪漫。正在積極籌備婚禮的龐卓欣，日前突然自爆要簽訂婚前協議書，她表示：「我知道喺香港係比較少，如果離婚之後嗰啲家產點算，一早已經有咗呢個協議。Patrick都同我講，其實佢自己都冇諗過呢個問題。我自己就好明白點解要簽婚前協議，因為我以前試過有一個好唔愉快嘅分手。」

為愛犬自保 龐卓欣透露早年在紐約跟前男友養了一隻狗Scotch，分手後卻口頭承諾了每個星期輪流照顧Scotch，不過，她指愛變恨只差一線，「當我前男友知道我有咗新男友之後，佢就無端端傳咗一個訊息畀我，話我以後都唔可以再見Scotch了，如果你想同我有任何關於Scotch嘅聯絡，都要經過律師。」龐卓欣當時相當無奈，並立刻問律師朋友意見：「好遺憾，喺紐約狗係被視為財產，嗰陣係前男友用佢嘅信用卡買Scotch，所以記錄上是佢隻狗。」二人以律師信你來我往的情況下糾纏了一年，最後，龐卓欣放棄了，並坦言：「嗰一年講真係我人生最低潮嘅時候，可能因為咁樣，所以點解我而家會有五隻狗？就係彌補我嗰陣失去Scotch嘅空虛感覺。」

愛變恨只差一線 龐卓欣續說：「所以我好明白，愛一個人係可以好愛，然後恨一個人亦真係可以好恨。嗰陣佢就用嗰隻狗來報復同傷害我，所以我都有諗過呢個問題，就係喺結婚之前簽婚前協議，但是同時我都唔係好鍾意呢個感覺，好似未結婚已經計劃緊離婚，已經有個後路。」她又指自己思想比較傳統，結婚都不想離婚，「所以我應該都唔會簽，但如果可能簽嘅話，都係會關於Soda(她與Patrick的愛犬），無論發生乜嘢事，我一定要有權見Soda。」

