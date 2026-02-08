五索再「出賣」馬清鏗貼一家珠海遊溫馨照 自稱妹仔被忽略

現年35歲的「最強小三」鍾睿心（五索），去年初高調認愛67歲、坐擁百億身家的大生銀行主席馬清鏗後，愈愛愈高調，五索不時在社交網大曬與馬生的恩愛日常，而她曾表示馬生介意出鏡，所以過往她分享合照時，都會以emoji 為馬生遮樣，或只有對方的背影；但最近五索不斷曝光與馬生的正面合照，令外界嘩然。

冇遮冇掩 昨日（7日）五索再「發功」，她在社交網分享多張與馬生及女兒一家三口去珠海長隆遊玩的照片，五索寫道：「First time 珠海長隆虎鯨同馬戲團show勁好睇，主題樂園同水族館都好大好新！重點係終於唔使同小朋友搭飛機都搵到一個好地方放電！thanks god！」照片中，見五索看似保護馬生，為他附上馬樣emoji 遮樣，但其中一張卻「出賣」馬生，完全冇遮冇掩，清晰見二人的正面樣，行為相當矛盾。

父愛氾濫 馬生童心未泯父愛氾濫，與五索及女兒大玩機動遊戲、碰碰車 、睇馬戲團等，玩得非常盡興，而其中一條短片，馬生拖住女兒走在前方，畫面溫馨，而五索則殿後，並大呻被忽略：「爸爸就拖住佢個小情人，我喺後邊好似妹仔咁拎住晒佢哋啲嘢。」網民都大讚馬生有型靚仔：「馬先生唔似佢嘅年紀，後生仲係似有做運動有活力個種」、「原來馬生幾靚仔」、「馬先生隻腳好瘦」、「馬生好有童心」，更有人追問五索：「第一張冇遮之後使乜遮？」、「馬生而家出鏡唔會嬲啦」。

