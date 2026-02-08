Honey Punch為《歌手的誕生大賽》表演感興奮 伍樂城物色潛質新人有望捧男團

伯樂音樂學院主辦的《歌手的誕生大賽2026暨小歌手的誕生大賽2026》決賽，昨晚(7日)假香港演藝學院賽馬會演藝劇院隆重舉行，Baron Music董事伍樂城率領女團Honey Punch現身，還有著名電影導演林超賢、伯樂音樂學院兼Baron Music董事總經理林偉漢、寰亞音樂藝人發展及音樂製作經理陳詠瑜及著名歌手歌唱導師葉富生共同為盛會擔任評審，大會司儀森美在比賽開場前，偕Honey Punch一同受訪，森美透露農曆新年將去旅行滑雪，笑言主要目的是為了避開派利是。

3 月辦粉絲見面會

對於在兩大頒獎禮上奪得殊榮，Honey Punch坦言心情還未能平復得獎，事關她們打破了叱咤史上平均年紀最輕的得獎組合紀錄，隊長Casey表示：「其實我們自己也好開心，因為我哋覺得一路以來嘅努力無白費，當攞完新人獎後我哋都未唞得住，我哋更準備好可能會出席更多活動，可以讓大家認識我哋，或是將會做更多唔同作品，等大家可以繼續認識我哋。」Honey Punch預告將有快閃活動，除參與在香港迪士尼樂園展開的「全城狗狗行善日」之外，組合還會於3月舉行粉絲見面會，希望跟fans可以有更多互動機會。

林超賢首次任歌唱比賽評判

出道才滿半年，Honey Punch將獲邀出席年初三的澳門花車巡遊，能夠有份參與新年超大型盛事，Casey興奮報喜：「因為以往我都係喺屋企睇電視、睇直播，竟然今年有幸被邀請我哋過去一齊表演，到時我哋會喺花車前面帶架花車出嚟！」Honey Punch昨晚到場為比賽擔任表演嘉賓，6人齊為眾參賽者打氣，認為只要努力練習成果一定是對等的！

至於伍樂城、林超賢亦有接受訪問，今次是林超賢首度為歌唱比賽任評判，伍樂城解釋找林超賢擔當評審：「點解搵大導演做評審呢？做一個藝人、歌手好緊要，要睇成個package，唔係淨係要唱歌，所以搵佢嚟幫手十分之重要。」林超賢認為現在愈來愈多空間供去發揮歌藝，對於今年特別開設「中年賽道」，他笑指都想參加比賽。對於Honey Punch成績不俗，被問到今年有否推出男團的打算？伍樂城坦言會在今屆比賽上發掘新人，男或女亦沒所謂，不論是團體或solo，只要有潛質都有機會出道。