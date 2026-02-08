Stray Kids 殺入港澳大銀幕 演唱會電影 巡唱電影版3.12 英皇戲院獨家上映

《Stray Kids: The dominATE Experience》將於 3 月 12 日起，在港澳英皇戲院獨家上映。

K-Pop 天團 Stray Kids繼巡演橫掃全球各大體育館後，即將震撼登陸大銀幕，！《Stray Kids: The dominATE Experience》將於 3 月 12 日起，在港澳英皇戲院獨家上映。電影將以IMAX高規格制式，完美還原 Stray Kids 在北美舞台的爆炸性演出，配合獨家幕後花絮及成員真情剖白，帶領 STAY(粉絲暱稱)猶如置身「頭排」，全方位解鎖偶像魅力。

Stray Kids 的巡演戰績彪炳，繼 2024 年席捲亞洲及澳洲後，2025 年更橫跨歐美拉美多地，屢破韓國藝人在多地的演唱會票房紀錄。單計北美 13 場巡演已吸引近 50 萬人入場，吸金 7,620 萬美元（約 5.9 億港元），創下 K-pop 北美巡演最高銷量及票房紀錄。今次電影電影由四度獲格林美獎提名的名導Paul Dugdale執導，鏡頭聚焦Stray Kids八位成員（Bang Chan、Lee Know、Changbin、Hyunjin、Han、Felix、Seungmin 及 I.N）在洛杉磯 SoFi 體育館的演出盛況。《dominATE》巡演電影版早前在全球掀起撲飛熱潮，據外媒報導，電影在美國預售不足 24 小時票房已突破 140 萬美元（約 1,100 萬港元），當中 IMAX 版本佔比更高達三成，足見粉絲對高畫質體驗的渴求。

為提升觀影體驗，英皇戲院更作出貼心安排：所有 2D 及 IMAX 場次預設為「應援場」，歡迎粉絲帶同手燈及應援物入場，與全場觀眾一同高呼應援口號，神還原演唱會現場的熾熱氣氛！同時，為照顧不同性格粉絲的需要，英皇戲院將特設部份「I人場」，讓觀眾能在安靜環境下專注欣賞電影細節，沉浸於視聽盛宴。 英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）將於2月中起，於7樓票房旁特設大型打卡位，展出多張演唱會精美劇照，供粉絲打卡留念。 預售詳情： IMAX 小卡特典場：港幣350元(2月9日下午1:00起)

送全體成員小卡套裝、紀念票一張、當周入場特典 2D、IMAX 及 IMAX 小卡特典場：港幣150、200元 (2月11日下午1:00起) 連續三周派發不同限量禮物，首周2D及IMAX觀眾將分別獲贈兩款不同設計的精美海報)