元秋梅雪詩石修黃德斌現身捧場 《美猴王‧孫悟空‧誰與爭鋒》圓滿結束

京劇《美猴王‧孫悟空‧誰與爭鋒》日前在西九戲曲中心大劇院圓滿完成首場演出，這也是主辦及受惠機構「智行基金會」與製作單位「趨勢教育基金會」在香港首次合作並以籌款為目的。元秋及元家班兄弟姊妹、白雪紅、梅雪詩、朱劍丹、石修、陳圖安、鍾叮噹、汪曼玲、黃德斌、梁非同、杜小喬和游莨維均有現身捧場。



《整晚演出絕無冷場，全劇共分七幕包括《鬧龍宮》、《花果山》、《弼馬溫》、《齊天大聖》、《偷桃盜丹》、《煉丹》和《十萬神兵》，各有特色的三代猴王在這七幕戲中既有單獨耀眼登場，也有這三位齊天大聖聯同一眾猴孫大戰十萬神兵的賓虛場面。作為「武打擔當」的第三代猴王秦朗對身段與動作有超高要求，他翻筋斗時全是真功夫；第二代猴王徐挺芳則是全劇的「功架擔當」，他的武功根底同樣穩打穩紮，在《弼馬溫》這埸戲騎著馬跟大家威風見面時贏盡全場掌聲；作為殿堂級「表情擔當」的第一代猴王朱陸豪老師的一舉手一投足、面容神色皆細膩演繹「人猴合一」的至高境界。在謝幕時，元秋聯同元家班兄弟姊妹上台獻花給朱老師，向老朋友的首晚演出致以最高敬意。

觀眾離場時面上全是掛著讃嘆和佩服的表情，《美猴王•孫悟空•誰與爭鋒》特別顧問陳善之說：「在場內聽到大家連綿不斷的掌聲是對團隊最直接的鼓舞，也是對大家的肯定。」演員石修在完場後接受媒體訪問時表示：「這套劇給我的感覺是非常之精彩，每一位演員的演出真的是台上一分鐘，台下十年功，尤其是那些北派動作，我們很少有機會在舞台上看到這些刺激和感動的動作，每一位角色的造型也經過精心設計，很特別和很有個性，我向大家推薦這部劇，很難得，千萬不要錯過。」

早前演出新派粵劇《頂頭鎚》的黃德斌笑謂今次要來學嘢：「有機會都想挑戰京劇，但知道不是容易的事，是另一門藝術，如果真有機會嘗試，一定要花時間好好練習。」新晉花旦梁非同曾參予和孫悟空有關的故事《三打白骨精》，她說：「朱老師和一眾演員的演出真的很精彩，很多地方值得大家學習。」媒體人陳圖安說：「我很喜歡劇中每一場戲，年少時閱讀了很多孫悟空的故事，但今晚是我第一次在舞台上看到孫悟空，這個劇不單止是我童年的回憶，而且今次是集做善事和娛樂與一身。」跨界藝人杜小喬說：「今晚是我第一次看京劇，完全令我喜出望外，每一位演員的功力也極度深厚，每一幕也令我拍手，我希望觀眾入場可以欣賞到他們的精湛表演，亦知道他們背後下了多少苦功，多謝台前幕後每一個演員和工作人員的演出。」

