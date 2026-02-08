高鈞賢領軍「星BA」進軍大灣區 香港首支明星籃球隊登場

官宣儀式上，大會向高鈞賢送贈象徵責任與領軍角色的15號球衣，正式確認其隊長身份。活動同時宣佈，「香港星BA」首站將前往西安作賽，其後到 海南 展開交流，標誌球隊將由港澳出發，逐步走進內地不同城市。高鈞賢亦攜同妻女現身撐場，一歲大的女兒全程黏着爸爸，為熱血的體育活動增添溫馨一面。官宣後，高更親自帶隊落場操練及投籃，與多位隊員一同示範球技，現場氣氛熱烈。

高鈞賢表示自己自小熱愛運動，十二、三歲時被籃球場氣氛深深吸引，形容籃球是「男人的浪漫」，而影響他最深的，正是 NBA 傳奇球星 Kobe Bryant 的拼搏精神。他透露曾因大量時間以高強度操練籃球，導致雙腳跟腱斷裂並接受手術，即使如此，仍未有放棄籃球與演藝夢想。

高鈞賢認為「香港星BA」不只是一支明星籃球隊，而是一個結合娛樂、運動與音樂的跨界平台，希望與志同道合的朋友走進不同城市，以運動推動文化交流。他亦透露，自己一向有與隊員呂熙及陳偉洪一齊打籃球。