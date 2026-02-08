熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Feb-08 17:00
更新：2026-Feb-08 17:00

高鈞賢領軍「星BA」進軍大灣區 香港首支明星籃球隊登場

分享：
WhatsApp Image 2026 02 08 at 16.06.11 (1)

高鈞賢以隊長身份，領軍香港首支明星籃球隊「香港星BA」。

adblk4

高鈞賢日前以隊長領軍，香港首支明星籃球隊「香港星BA」日前於澳門正式成立，並宣佈首站將前往西安作賽響頭炮，未來將以巡迴表演賽形式走訪大灣區多個城市，透過籃球促進交流。是次活動星光熠熠，成員包括呂熙、陳偉洪（Calvin），以及樂隊 Mr. 成員 黎澤恩（Ronny）、譚傑明（MJ） 等。活動後，高鈞賢更率隊落場示範球技，多次命中，狀態十足。

WhatsApp Image 2026 02 08 at 16.06.13 (3)

香港首支明星籃球隊「香港星BA」 於澳門正式成立。

官宣儀式上，大會向高鈞賢送贈象徵責任與領軍角色的15號球衣，正式確認其隊長身份。活動同時宣佈，「香港星BA」首站將前往西安作賽，其後到 海南 展開交流，標誌球隊將由港澳出發，逐步走進內地不同城市。高鈞賢亦攜同妻女現身撐場，一歲大的女兒全程黏着爸爸，為熱血的體育活動增添溫馨一面。官宣後，高更親自帶隊落場操練及投籃，與多位隊員一同示範球技，現場氣氛熱烈。

adblk5

WhatsApp Image 2026 02 08 at 16.06.11

高鈞賢的太太和女兒高子琳（Liona）都有到場支持。

高鈞賢表示自己自小熱愛運動，十二、三歲時被籃球場氣氛深深吸引，形容籃球是「男人的浪漫」，而影響他最深的，正是 NBA 傳奇球星 Kobe Bryant 的拼搏精神。他透露曾因大量時間以高強度操練籃球，導致雙腳跟腱斷裂並接受手術，即使如此，仍未有放棄籃球與演藝夢想。

高鈞賢認為「香港星BA」不只是一支明星籃球隊，而是一個結合娛樂、運動與音樂的跨界平台，希望與志同道合的朋友走進不同城市，以運動推動文化交流。他亦透露，自己一向有與隊員呂熙及陳偉洪一齊打籃球。

adblk6

WhatsApp Image 2026 02 08 at 16.06.14 WhatsApp Image 2026 02 08 at 16.06.12 (3) WhatsApp Image 2026 02 08 at 16.06.12 (1) WhatsApp Image 2026 02 08 at 16.06.13 (2)

ADVERTISEMENT

【開APP領取】免費換領麥當勞叔叔之家利是封及揮春

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務