鄭秀文與輪椅舞者余俊延共舞 拍片獻予天上父親

鄭秀文（Sammi）最近參與「無限亮」(No Limits) 活動，與世界排名第3輪椅舞者余俊延（Matthew）共舞，讓靈魂相遇。網上這短短約33秒的共舞影片，Sammi為求做到最好，自費找舞蹈員練習，排舞老師Alan也熱心支持監埸，Sammi 足足花了兩天時間綵排。正式拍攝時，Matthew 和Sammi精益求精，錄了很多次，希望跳到最好。在他們的演繹中，看見超越肢體限制的力量。

花足兩天排舞

舞蹈由香港舞蹈團王志昇及中國香港輪椅體育舞蹈運動協會駱天麒共同編舞，並得到Sammi排舞師 Alan Mak協助。Sammi在社交平台亦分享了影片，寫道：「最動人的舞，不一定需要完美的動作，而是那份真心、勇氣與信念。與『無限亮』及世界級輪椅舞者Matthew共舞，從他身上我看見一種超越肢體限制的力量。每一個動作，甚或乎一個眼神，都是一種表達，一種連結，一種想像。共融，不只是一個理念，更像一種生活態度，讓我們一起用舞蹈 Nolimitsdance 去傳遞力量與希望。」她分享拍片感受，「當接到這共舞的邀請，非常感動，因為mi父親也是輪椅人士，雖短短的舞，但特意排了兩天，希望能跳出感覺並誠懇的帶出傷健者nolimits的意義 ，這條輪椅共舞片也送給在天上的父親。」