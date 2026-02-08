陳蕾車上變裝化身「進擊的巨蕾」 目繫司機笑咗出聲

華納唱片日前舉行Annual Dinner，旗下歌手配合主題「A NIGHT OF ANIMATED DREAMS」，奇招盡出cosplay搶fo，陳蕾以「進擊的巨蕾」出現，為求保密，棄用公司車，改坐 Uber到場。洪嘉豪則神還原「鏡音連」，同場還有陳康堤和NancyKwai 扮《千與千尋》的「無臉男」、Dear Jane四子齊齊化身「天線得得B」，張蔓姿扮鏈鋸人早川秋、Moon Tang 扮守護甜心的日奈森亞夢、Gordon Flanders扮膽大黨的厄卡倫，Gareth. T 則以自己作品《偶像已死》MV中超級英雄戰衣現身。不過，MC張天賦則未有見身。

瘋狂加墊 剪衫進食 其中以陳蕾包到冚的「進擊巨蕾」最震撼，大熱奪得最佳服裝，Gordon Flanders獲季軍，幕後人員獲第二名。陳蕾於當晚解構cosplay「進擊的巨蕾」過程，笑言：「入咗公司6年，終於等到動漫主題！」不過初次試身完全失敗，整件衫衣不稱身，要在胸前及下身瘋狂加墊，她開Live分享時仍笑不攏嘴，透露事前與車隊隊友傾足一個鐘，商量有關細節，其中包括帶從未用過的豹紋袋、換電話套、轉wallpaper、不吃不發聲等，不過以為萬無一失，但到酒店一刻秒被認出，她嘆道：「究竟係邊part出賣咗我呀！」對於網民最關心她如何進食和如廁，她自爆以鉸剪解決進食問題︰「其實我有偷偷地剪返個嘴俾自己食嘢。」

嚇親酒店職員：好想搵窿捐 陳蕾自言曾擔心因玩得太盡，會被公司指破壞人設，但低調詢問意見後，獲全力支持：「自以為要保留人設，但原來係自己諗多咗。」為求保密，陳蕾選擇自己call車到酒店，網民對司機的反應大感好奇，她就解釋出發時，上半身着外套，及戴帽加口罩：「係以人類身份上車！但驚佢認得出我，所以我表現有啲鬼祟。」到差不多落車才變身，她邊講邊笑：「就到酒店，我靜靜咁除外套，笠返個頭套，佢喺倒後鏡見到我，笑咗出聲！最正係佢仲當我係普通乘客，一句都冇問過！」不過，她落車一刻更嚇倒酒店職員，令她也禁尷尬：「好想搵窿捐、感覺有啲羞恥。」