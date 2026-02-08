熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-08 19:30
更新：2026-Feb-08 19:30

陳蕾車上變裝化身「進擊的巨蕾」 目繫司機笑咗出聲

WhatsApp Image 2026 02 08 at 6.26.33 PM (5)

陳蕾開live親自解構化身「進擊的巨蕾」的過程。

華納唱片日前舉行Annual Dinner，旗下歌手配合主題「A NIGHT OF ANIMATED DREAMS」，奇招盡出cosplay搶fo，陳蕾以「進擊的巨蕾」出現，為求保密，棄用公司車，改坐 Uber到場。洪嘉豪則神還原「鏡音連」，同場還有陳康堤和NancyKwai 扮《千與千尋》的「無臉男」、Dear Jane四子齊齊化身「天線得得B」，張蔓姿扮鏈鋸人早川秋、Moon Tang 扮守護甜心的日奈森亞夢、Gordon Flanders扮膽大黨的厄卡倫，Gareth. T 則以自己作品《偶像已死》MV中超級英雄戰衣現身。不過，MC張天賦則未有見身。

WhatsApp Image 2026 02 08 at 6.26.33 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 08 at 6.26.33 PM WhatsApp Image 2026 02 08 at 6.26.33 PM (2) WhatsApp Image 2026 02 08 at 6.26.33 PM (3) WhatsApp Image 2026 02 08 at 6.26.33 PM (4)

瘋狂加墊 剪衫進食

其中以陳蕾包到冚的「進擊巨蕾」最震撼，大熱奪得最佳服裝，Gordon Flanders獲季軍，幕後人員獲第二名。陳蕾於當晚解構cosplay「進擊的巨蕾」過程，笑言：「入咗公司6年，終於等到動漫主題！」不過初次試身完全失敗，整件衫衣不稱身，要在胸前及下身瘋狂加墊，她開Live分享時仍笑不攏嘴，透露事前與車隊隊友傾足一個鐘，商量有關細節，其中包括帶從未用過的豹紋袋、換電話套、轉wallpaper、不吃不發聲等，不過以為萬無一失，但到酒店一刻秒被認出，她嘆道：「究竟係邊part出賣咗我呀！」對於網民最關心她如何進食和如廁，她自爆以鉸剪解決進食問題︰「其實我有偷偷地剪返個嘴俾自己食嘢。」

VS Instagram 0’04” 螢幕擷取畫面 2026 02 08 174407 VS Instagram 0’56” VS Instagram 0’11” (1) VS Instagram 0’39” (1) VS Instagram 0’39” VS Instagram 0’15” VS Instagram 0’03”

嚇親酒店職員：好想搵窿捐

陳蕾自言曾擔心因玩得太盡，會被公司指破壞人設，但低調詢問意見後，獲全力支持：「自以為要保留人設，但原來係自己諗多咗。」為求保密，陳蕾選擇自己call車到酒店，網民對司機的反應大感好奇，她就解釋出發時，上半身着外套，及戴帽加口罩：「係以人類身份上車！但驚佢認得出我，所以我表現有啲鬼祟。」到差不多落車才變身，她邊講邊笑：「就到酒店，我靜靜咁除外套，笠返個頭套，佢喺倒後鏡見到我，笑咗出聲！最正係佢仲當我係普通乘客，一句都冇問過！」不過，她落車一刻更嚇倒酒店職員，令她也禁尷尬：「好想搵窿捐、感覺有啲羞恥。」

