夜王｜鄭秀文試過落夜場唱歌大讚體驗好 黃子華驚謝票唱新版《星秀傳說》

電影《夜王》香港群星首映禮昨日（9日）於圓方舉行，主演鄭秀文（Sammi) 和黃子華接受訪問指電影宣傳排得很密。被問到即將在年廿九於香港舉行謝票活動，黃子華表示：「我會落去旺角最刺激嗰個地方。」Sammi則回應：「我又要去！」黃子華分享前兩日自己坐港鐵的點滴，他表示在車程中體會到港鐵突然煞掣而被嚇親。（有冇人認出你？）咁又冇，我又唔係吳鎮宇。」

提到會否考慮謝票場唱新版《星秀傳說》，黃子華笑說：「係超乎咗我嘅能力，已經唔係我想唔想做嘅問題，我可以每一句最後嘅時候唱Superstar，最主要我記唔到歌詞。」Sammi分享在首映禮上與何啟華（Dee)合唱新版《星秀傳說》感到相當驚喜。講到會否考慮與Dee推出合唱歌，Sammi表示：「當然可以啦！但係都係要睇吓隻歌啱唔啱，如果首歌唔啱就要再搵過。」