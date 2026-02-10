夜王｜鄭秀文試過落夜場唱歌大讚體驗好 黃子華驚謝票唱新版《星秀傳說》

電影《夜王》香港群星首映禮昨日（9日）於圓方舉行，主演鄭秀文（Sammi) 和黃子華接受訪問指電影宣傳排得很密。被問到即將在年廿九於香港舉行謝票活動，黃子華表示：「我會落去旺角最刺激嗰個地方。」Sammi則回應：「我又要去！」黃子華分享前兩日自己坐港鐵的點滴，他表示在車程中體會到港鐵突然煞掣而被嚇親。（有冇人認出你？）咁又冇，我又唔係吳鎮宇。」
提到會否考慮謝票場唱新版《星秀傳說》，黃子華笑說：「係超乎咗我嘅能力，已經唔係我想唔想做嘅問題，我可以每一句最後嘅時候唱Superstar，最主要我記唔到歌詞。」Sammi分享在首映禮上與何啟華（Dee)合唱新版《星秀傳說》感到相當驚喜。講到會否考慮與Dee推出合唱歌，Sammi表示：「當然可以啦！但係都係要睇吓隻歌啱唔啱，如果首歌唔啱就要再搵過。」
憶述夜總會初體驗
被問到現實中有否試過去夜總會，Sammi表示：「喺拍戲之前導演帶我哋去夜總會，試過同啲小姐傾偈，啲客人又未必係我哋想像中咁多嘢會發生，可能純粹係坐低叫碟飯食。體會到人生百態，呢個地方係存在複雜性嘅，但都存在有情有義嘅一面。」
黃子華透露較早前受訪分享過團隊只有他和導演吳煒倫去過夜總會，他說：「我第一次落去就係跟啲細叔伯，負責俾錢嗰位隨時都會心臟病發，我都唔知佢要去做乜，去到其實實唔會理啲小姐，淨係幾個男人喺度傾偈。」Sammi亦有分享試過一次去夜場的經驗，並表示：「初出道唱片公司安排嘅，嗰一次嘅體驗又幾唔錯。初出道冇幾耐，啲人就會當我係妹妹仔，都好Nice！踏出去夜總會都唔會似想像中咁複雜，起碼啲人對待我係Nice嘅，嗰一刻我覺得被對待得好好，體驗非常好。」