《關於那隻龜回魂的故事》加開至18場今日開售 阮小儀：劇本笑到標眼淚

《關於那隻龜回魂的故事》是一個有關家人與寵物，面對離別、走過誤解與傷痛的故事。故事由一隻家傳老龜的「回魂夜」展開，講述牠如何引領甩皮甩骨的一家人踏上回家之路。監製兼演員王耀祖透露，本劇的創作靈感源自他與已離世寵物之間的真實經歷；編劇兼演員阮韻珊( Melody) 認為「人可能要用一輩子的路去走回家」，她希望藉創作此劇跟觀眾分享離別不必然等同於悲傷，相信曾經或正在與寵物相伴的觀眾，將能從中感受到深刻的共鳴。

小儀相隔13年再度踏上舞台劇舞台，飾演家中的大家姐，亦是一位星途比黑夜更暗淡的五線奀星。劇中她的兒時夢想是成為香港小姐，但在未圓夢前已成為「遮遮」。小儀透露她的角色表面牙尖嘴利、事事逞強，內心卻藏着不為人知的秘密，並將與弟弟(王耀祖飾)上演多場既惹笑又動人的「相愛相殺」。一眾演員早前首次圍讀劇本，小儀笑言：「我哋第一次圍讀已經忍唔住笑，個劇本真係笑到標眼淚，而家最需要練習嘅，反而係點樣忍笑！」

有別於以往型格兼威嚴十足的 MIRROR 隊長身份，Lokman 今次將挑戰飾演一名終日黐飲黐食、得過且過的「躺平廢青」。身為看更的他，更憑着驚人的「打牙骹」天賦，與一眾街坊打成一片。這個小人物角色可說是 Lokman 較少涉獵的演繹範疇，同時亦是全劇的搞笑擔當；Lokman 笑言努力揣摩角色， 讓觀眾看到一個意想不到的自己。至於阿炳，今次將與王耀祖於劇中飾演一對同性戀人，同時他亦是一位動物傳心師，擁有與動物溝通的特殊能力。