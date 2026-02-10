夜王｜何啟華否認係何姓男子與千金爭埋單 回應游學修與ViuTV破冰

電影《夜王》香港群星首映禮昨日（9日）於圓方舉行，鄭秀文(Sammi)與一眾演員在台上合唱新版《星秀傳說》，何啟華（阿Dee）則負責唱rap的部份。阿Dee接受訪問表示感謝Sammi認證他的唱Rap功力，並表示：「好多謝佢嘅賞識，之後我都要更努力。其實之前同Lokman、Alton開演唱會都有唱過Rap嘅歌，但我自己一個就好難去處理。」

被問今年會否考慮推出個人單曲，Dee說：「都考慮緊嘅，但唔會咁快。我搵咗一個要求好高嘅監製去搞。分分鐘2027年先會推出，要等監製滿意先可以推出。」