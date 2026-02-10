夜王｜何啟華否認係何姓男子與千金爭埋單 回應游學修與ViuTV破冰

電影《夜王》香港群星首映禮昨日（9日）於圓方舉行，鄭秀文(Sammi)與一眾演員在台上合唱新版《星秀傳說》，何啟華（阿Dee）則負責唱rap的部份。阿Dee接受訪問表示感謝Sammi認證他的唱Rap功力，並表示：「好多謝佢嘅賞識，之後我都要更努力。其實之前同Lokman、Alton開演唱會都有唱過Rap嘅歌，但我自己一個就好難去處理。」
被問今年會否考慮推出個人單曲，Dee說：「都考慮緊嘅，但唔會咁快。我搵咗一個要求好高嘅監製去搞。分分鐘2027年先會推出，要等監製滿意先可以推出。」
回應193大爆某何姓男子夜蒲爭埋單
至於日前隊友郭嘉駿（193）在節目中大爆某何姓男子在台灣夜蒲結帳時與「何家千金」爭埋單，之後何姓男子向千金說：「你係咪睇唔起我哋啲窮人呀？」當時鄒凱光（灘叔）突然在節目中說出：「Dee！講埋啲咁嘅嘢。」阿Dee則回應：「其實嗰個節目我都有睇，咩男何，我就唔知佢講緊邊個男何，我諗如果我係男何，我會諗當時佢可能唔係嗰個語氣。」
提到游學修最近與ViuTV破冰，阿Dee表示：「生氣公仔唔係我比㗎！但係佢有講有個組合成員俾佢。ViuTV好辛苦㗎啦！已經好乖，請大家都要錫住佢。呢個時勢冇嘢撈，有得撈就一齊撈啦！」