蔡子健淡出幕前多年 《閃電傳真機》童年男神驚變發福中佬

轉投保險業逾 10 年

蔡子健透露，自己已轉投保險行業超過10年，平日接觸大量理賠個案，不少客人因心臟問題需要進行手術或治療，令他更深刻感受到心血管健康與生活習慣之間的關聯。他坦言，近月曾出現心口翳住、心跳突然加快的情況，令他開始提高警覺。再加上早前被拍到發福照，連家人亦看不過眼，直接下令他必須進行詳細檢查。蔡子健表示，自己後生投保時體檢過一次，之後就冇再check。然而半年前一次體檢結果，令蔡子健十分震驚，原來他的壞醇指數超標，醫生更提醒容易引發心血管問題。「我真係嚇親，份報告簡直滿江紅。」他坦言當刻心情十分沉重，亦因此開始積極管理健康。「買保險唔買埋健康，再巨額嘅保單都只係一張紙」最後，蔡子健提醒大眾不要等到身體出現明顯症狀才處理健康問題，尤其有家族患史、飲食不均衡、長期少運動人士更應及早「投保健康」。他以「保險」比喻為「健康投資」，深信買保險可以撐過一場病，但投資健康可以避開十場病。中年人真正要買的，不止是保險，而是那個幾十年後仍然能扛起家庭的體魄。