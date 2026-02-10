熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-10 15:00
更新：2026-Feb-10 15:00

Mike導全新戀愛新人騷出埠秘魯與厄瓜多爾 《戀愛等高線》沒收手提電話 有人灑男兒淚

製作組於秘魯庫斯科武器廣場周邊埋伏，紀錄幾位參加者首次互相見面的真實火花

Mike導劉諾衡的全新戀愛真人騷《戀愛等高線》，節目集合11位對愛情有強烈渴望的單身男女，選址在南美的秘魯和厄瓜多爾舉行，途經萬壑千巖，包括被譽為天空之城的馬丘比丘、壯麗奇特的秘魯彩虹山、還有地球上最接近外太空表面的最高點欽博拉索山峰，由熱帶山谷走到荒野雪原，實行以「另類的媒介」：「山」去觸發並記錄各式各樣、時冷時熱的戀愛花火，與觀眾探討情為何物，同時致力令參加者有情人終成眷屬。為了讓參加者專注於眼前的人與事物，純以實際相處互相認識，所有參加者不可透露年齡和職業，拍攝全程沒收手提電話。

單身素人參加者 譚孝良（孝良） 單身素人參加者 蔡銘匡（Marco） 單身素人參加者 蔡銘匡（Marco） 2 單身素人參加者 陸維德（Wade） 單身素人參加者 許峻謙（Anthony） 單身素人參加者 郭子欣（Tracy） 單身素人參加者 曾睿彤（Maya） 單身素人參加者 賀嘉琪（Kitty）

節目昨晚(9日)於ViuTV首播，4男3女單身素人參加者率先亮相，男參加者包括蔡銘匡（Marco）、陸維德（Wade）、許峻謙（Anthony）、譚孝良（孝良），女參加者則有郭子欣（Tracy）、賀嘉琪（Kitty）、曾睿彤（Maya），各有自我介紹，分享擇偶條件和參加節目的目的。各參加者在製作組安排下，於秘魯庫斯科武器廣場集合，並提醒適度打扮，讓其他參加者留下良好印象。首位亮相的是身穿黑色西裝的Marco，外型帥氣的他獨自走到廣場時，更引來遊客前來拍照，接著亮相的是Tracy，兩人起初有點尷尬，但破冰後有講有笑。大部分參加者都悉心打扮，惟穿灰色Hoodie的孝良起初予人不太尊重場合之感，更被Maya評為最差衣著，「有種喺屋企或者喺Hall度拎件褸就落街嘅感覺囉。」Maya亦指他的小動作略顯礙眼：「我比較遲到，係最後出現嘅人，佢係咁喺度癢頂帽，係咁行嚟行去，好似對呢件事好不耐煩咁，因為其實如果你覺得曬，其實大家都曬緊。」

參加者首次互相見面 3 Maya提到孝良在廣場初見面的小動作略顯礙眼 有網民發現港鐵站的中國工商銀行（亞洲）的遠程櫃員機（VTM）提供免費列印、影印及沖印服務。(中國工商銀行（亞洲）fb) 孝良在廣場初見面時的小動作被Maya指略顯礙眼 參加者首次互相見面 2 參加者首次互相見面 1 參加者首次互相見面 4 唯獨孝良致電表哥時居然情不自禁地流下眼淚 參加者分別聯絡親朋好友，提醒對方不用擔心自己

不過，當製作組宣布要沒收手提電話時，各人都聯絡親朋好友，提醒不用擔心自己，而孝良致電表哥時居然情不自禁地流下眼淚：「祝我無事無幹返到嚟，因為…啊…呢兩個禮拜辛苦你喇，幫我睇住阿囡(指寵物小狗)。」孝良表哥回應無問題兼互相說道I love you，場面溫馨。及後，孝良分享成長背景，在單親家庭長大，母親於他17歲時離世，自此學習獨立生活，更透露曾靠綜援度日，故渴望找到真愛成家立室，其真誠分享令Tracy改觀，發現他感性一面。

翌日，各人搭巴士出發去製作手繩，可於特定環節以此向意中人「表白」心意。本來Tracy和Marco互有好感，但男方害羞竟不敢坐在女方隔籬，令Tracy大感不快。而出發上山前的分組約會行巿集的環節，Marco在孝良選了Tracy後才跟隊，結果變成相當尷尬的三人行。至於Anthony就主動接近「高冷」型的Maya，他自言喜歡安靜女生，氣氛微妙起嚟。表面經常搞gag的Kitty，查實思想成熟有內涵，強大反差令男生改觀，節目預告更劇透她將會親手向意中人送手繩，而節目規定表白方不論成敗，送手繩後必須離開節目，節目隨後走向，更令人期待。

劉諾衡 戀愛真人騷 戀愛等高線
