SING麥駿昇LEO李傲賢返港吸金 現身旺角噴香水迷暈粉絲

SING與LEO今次又是旋風式回港開工，此行會趁機會見家人，問到兩人平時是否愛用甚麼香水？SING表示比較喜歡花香味道，都會作送禮之選，如果送給隊友，LEO就揀水果味，SING聽到即問：「咩水果？榴槤嗰啲？」LEO就笑指會揀蕉味香水，當問起有否送過香水給異性時，兩人即答：「阿媽算唔算？」又爆其他隊友時常噴香水放題，LEO指練習室平時一定充斥濃烈的香水味，補充隊友們並非太大汗味，純粹是一出門口已經會噴香水，此行若有時間會去選購蘿蔔糕及年糕作手信回韓送予隊友，LEO最掛住香港的雲吞麵，SING就最想食雞煲。

SING 激減 18 公斤

談到戒口，向來易肥的SING表示：「回歸前我減咗一陣，當回歸後反彈些少，已開始要減返落去，我上次回歸肥咗20公斤，減咗18公斤。」旁邊的LEO亦大嘆厲害。

XODIAC剛完成廣州見面會，接下來會去重慶，之後亦有機會偕隊友們到香港搞粉絲活動，SING認為廣州歌迷比較熱情，更有當地粉絲講「我愛你」示愛，令SING大呼尷尬。情人節怎將至，二人會在韓國舉辦簽秀會，到時或會唱歌跟粉絲互動。