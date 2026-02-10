熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Feb-10 13:23
更新：2026-Feb-10 13:23

SING麥駿昇LEO李傲賢返港吸金 現身旺角噴香水迷暈粉絲

分享：
WhatsApp Image 2026 02 09 at 10.34.31 PM

SING麥駿昇與LEO李傲賢返港吸金。 (娛樂組攝)

adblk4

韓國男團XODIAC香港成員麥駿昇（SING）、李傲賢（LEO）近日返港，昨午現身旺角朗豪坊，出席香水產品活動，吸引大批fans捧場，兩人跟現場粉絲大合照時，一度噴香水迷暈一眾妹妹仔，現場尖叫聲四起！

WhatsApp Image 2026 02 10 at 1.24.45 PM WhatsApp Image 2026 02 10 at 1.24.46 PM

練習室香水味濃烈

SINGLEO今次又是旋風式回港開工，此行會趁機會見家人，問到兩人平時是否愛用甚麼香水？SING表示比較喜歡花香味道，都會作送禮之選，如果送給隊友，LEO就揀水果味，SING聽到即問：「咩水果？榴槤嗰啲？」LEO就笑指會揀蕉味香水，當問起有否送過香水給異性時，兩人即答：「阿媽算唔算？」又爆其他隊友時常噴香水放題，LEO指練習室平時一定充斥濃烈的香水味，補充隊友們並非太大汗味，純粹是一出門口已經會噴香水，此行若有時間會去選購蘿蔔糕及年糕作手信回韓送予隊友，LEO最掛住香港的雲吞麵，SING就最想食雞煲。

adblk5

SING激減18公斤

談到戒口，向來易肥的SING表示：「回歸前我減咗一陣，當回歸後反彈些少，已開始要減返落去，我上次回歸肥咗20公斤，減咗18公斤。」旁邊的LEO亦大嘆厲害。

XODIAC剛完成廣州見面會，接下來會去重慶，之後亦有機會偕隊友們到香港搞粉絲活動，SING認為廣州歌迷比較熱情，更有當地粉絲講「我愛你」示愛，令SING大呼尷尬。情人節怎將至，二人會在韓國舉辦簽秀會，到時或會唱歌跟粉絲互動。

WhatsApp Image 2026 02 09 at 10.34.30 PM (2) WhatsApp Image 2026 02 09 at 10.34.26 PM WhatsApp Image 2026 02 09 at 10.34.31 PM (2) WhatsApp Image 2026 02 09 at 10.34.33 PM (2)

ADVERTISEMENT

請你睇《夜王》| 大年初一華麗賀歲 🤩

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務