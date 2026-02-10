邵音音派新春福袋會老友記 呼籲入場睇賀歲片撐香港電影

邵音音應梁天柱醫師邀請到長沙灣與一班老友記會面,提前把新春福袋派給老街訪，並向各人送上新年祝福，馬年馬上行運！年屆75歲的音音姐精神奕奕，以新春紅衫現身派福袋。一班老友記有年糕、曲奇、日用品等禮品收之外，開心見到音音姐，並大叫: 「音音姐,我有睇你啲戲。我哋同年㗎！你啲戲陪住我成長。」音音姐哈哈大笑並說大家青春常駐，身體健康。同行還有一群小朋友及年輕人義工。最近較為深居簡出的音音姐表示︰「做義工我一定去！之前團體都有叫過我去派飯、探訪露宿者、長者義剪等活動。好有意義，亦都身體力行同年輕人、小朋友講不論年齡有力出力，社會先有愛。」堅持身教的音音姐更與年輕人有著不同的話題，齊齊擺潮Pose合照又拿著炎明熹的揮春拍片，相當支持年輕人踏入正軌。