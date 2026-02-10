熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Feb-10 16:00
更新：2026-Feb-10 16:00

邵音音派新春福袋會老友記 呼籲入場睇賀歲片撐香港電影

分享：
IMG 2544

邵音音向長者派新春福袋。

adblk4

邵音音應梁天柱醫師邀請到長沙灣與一班老友記會面,提前把新春福袋派給老街訪並向各人送上新年祝福馬年馬上行運年屆75歲的音音姐精神奕奕以新春紅衫現身派福袋。一班老友記有年糕、曲奇、日用品等禮品收之外開心見到音音姐並大叫: 「音音姐,我有睇你啲戲。我哋同年㗎你啲戲陪住我成長。」音音姐哈哈大笑並說大家青春常駐身體健康。同行還有一群小朋友及年輕人義工。最近較為深居簡出的音音姐表示︰「做義工我一定去之前團體都有叫過我去派飯、探訪露宿者、長者義剪等活動。好有意義亦都身體力行同年輕人、小朋友講不論年齡有力出力社會先有愛。」堅持身教的音音姐更與年輕人有著不同的話題齊齊擺潮Pose合照又拿著炎明熹的揮春拍片相當支持年輕人踏入正軌。

adblk5

3e5f462a 1975 4ded 8bda 987298ff0c44

邵音音應梁天柱醫師邀請到長沙灣與一班老友記會面，提前把新春福袋派給老街訪，並向各人送上新年祝福。

貴為國際影后的邵音音一向很支持香港電影。問到電影圈步入寒冬, 她坦言在市道不太好時也要守著。鼓勵年輕人繼續嘗試創作更多好劇本如有合適的劇本也會支持年輕人創作的電影。早前入場支持《尋秦記》古天樂謝票場的音音姐喜見這香港電影有好好的票房相當鼓舞。身住大埔區的音音姐也喜見市內漸漸變好希望新一年香港人事事都好。談到新年音音姐一早計劃跟家人好友大吃魚蝦蟹更有心晨早到街市準備。音音姐不忘呼籲大家入場睇賀歲片撐香港電影認為這是全家歡的最佳新年活動。並透露有出席賀歲片首映支持其中更稱讚許冠文的演出喜氣洋洋。

adblk6

44cdd75e c003 4afd 887a ac59ee77b708 IMG 2543 B35e1754 99ad 49f4 8a05 173858e61a04 IMG 2542

ADVERTISEMENT

請你睇《夜王》| 大年初一華麗賀歲 🤩

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務