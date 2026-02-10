熱門搜尋:
出版：2026-Feb-10 15:04
更新：2026-Feb-10 15:04

Yumi鍾柔美聲稱單親家長大與母親相依為命 網民翻出「多謝Daddy」舊片被指大話冚大話

螢幕擷取畫面 2026 02 10 143749

鍾柔美聲稱與母親相依為命，但卻被翻出曾公開多謝父親在屋企充當大廚。

19歲「聲夢小花」鍾柔美(Yumi)新聞多多，去年底與緋聞男友劉展霆(Eden)的啜臉片於網上曝光後，令她再次成為焦點人物，不過她解釋影片是開P時玩「真心話大冒險」拍下，強調自己沒有拍拖，力保「A0」清純形象。

由母親獨力湊大

Yumi近月來被爆情史，揭發中學時期已經有拍拖經驗，網上更流出多張Yumi跟不同男友的親密合照，形象嚴重插水的她日前接受傳媒訪問時，聲淚俱下道歉承認自己「講大話」，Yumi直認非「A0」，又解釋自己在單親家庭長大，與母親相依為命：「媽咪好錫我，我細個喜歡唱歌跳舞，都是因為媽媽。我只記得小時候，媽咪都會帶我去唱歌和練歌，我又會睇住她唱歌，我知道她好錫我，好努力去湊大我，小時候只和媽咪一起住，媽咪錫我，我們開心就已經很足夠。我媽咪都好關心我，一直都有問候我的情緒怎麼樣，能否應付到。」

鏡頭前硬銷親情

對此，有心水清網民翻出舊片，發現Yumi當年參加《聲夢傳奇》期間曾在節目上公開感謝「Daddy」，她於鏡頭前硬銷親情：「多謝我屋企大廚，知道我比賽壓力大，每次返到屋企佢就會煮好多嘢食同甜品俾我，多謝Daddy！」Yumi曾經多謝屋企Daddy，片段中她透露與父親同住，跟專訪中聲稱「只跟媽媽住」及「非正常家庭長大」的說法相當矛盾，被網民質疑是大話冚大話。 

01KGVJS7E2NDXQH6V9H7RSYCV4 螢幕擷取畫面 2026 02 10 143906 Yumi722 螢幕擷取畫面 2026 02 10 143846

