Yumi鍾柔美聲稱單親家長大與母親相依為命 網民翻出「多謝Daddy」舊片被指大話冚大話

19歲「聲夢小花」鍾柔美(Yumi)新聞多多，去年底與緋聞男友劉展霆(Eden)的啜臉片於網上曝光後，令她再次成為焦點人物，不過她解釋影片是開P時玩「真心話大冒險」拍下，強調自己沒有拍拖，力保「A0」清純形象。

由母親獨力湊大

Yumi近月來被爆情史，揭發中學時期已經有拍拖經驗，網上更流出多張Yumi跟不同男友的親密合照，形象嚴重插水的她日前接受傳媒訪問時，聲淚俱下道歉承認自己「講大話」，Yumi直認非「A0」，又解釋自己在單親家庭長大，與母親相依為命：「媽咪好錫我，我細個喜歡唱歌跳舞，都是因為媽媽。我只記得小時候，媽咪都會帶我去唱歌和練歌，我又會睇住她唱歌，我知道她好錫我，好努力去湊大我，小時候只和媽咪一起住，媽咪錫我，我們開心就已經很足夠。我媽咪都好關心我，一直都有問候我的情緒怎麼樣，能否應付到。」