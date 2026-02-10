熱門搜尋:
出版：2026-Feb-10 17:00
更新：2026-Feb-10 20:15

馮盈盈泰國旅行挑戰冰水浴大騷豐富上圍 獲網民激讚身材一流

D8a74056 405a 4492 a2af 73df2b76c5e8

FYY最近與媽媽到泰國曼谷旅行。

adblk4

現年31歲馮盈盈（FYY）貴為港姐冠軍，她除了樣子甜美外，還擁有火辣的身材，多年來吸納不少男粉絲。FYY最近與媽媽到泰國曼谷旅行，她在社交平台分享一系列三點式泳衣照大騷豐富上圍，透露今次旅程挑戰冰水浴和體驗在公園上戶外瑜伽課程。FYY獲網民激讚身材一流，並紛紛留言寫上：「幾時都係咁靚」、「幾時都係咁靚」、「流鼻血流血不止」、「出水芙蓉。」

WhatsApp Image 2026 02 10 at 2.24.34 PM (1)

FYY在社交平台分享一系列三點式泳衣照大騷豐富上圍。

媽媽親自操刀影相

FYY發文寫上：「趁着香港天氣冷冷的，我和媽媽去了曼谷。不僅完成了一些任務，還趁機來了一場身心靈放鬆之旅。我們在公園嘗試了戶外瑜伽課程，躺在草地上，聽着風聲和鳥鳴，感受陽光透過樹影灑下來，那種與大自然的連結特別療癒，比起平時在香港室內練習瑜伽，感覺身心都更放鬆、更自在。」

adblk5

除外FYY亦有分享挑戰冰水浴的感受，她表示：「冰水療程有助促進血液循環、舒緩疲勞、提升肌肉恢復能力，對身體的修復效果特別明顯。全身浸入只有攝氏 2 度的冰水池，剛開始冷到血管瞬間收縮，皮膚都變紅，但之後感覺全身舒暢，疲勞消失，當晚睡得特別香甜，第二日肌肉痠痛也紓解了。不過冰水浴不適合高血壓、心臟病患者或孕婦，建議先問醫生意見。媽媽她怕冷不敢試，只好變身攝影師，幫手拍下我挨冷的時刻啦！」

WhatsApp Image 2026 02 10 at 2.24.33 PM (2) WhatsApp Image 2026 02 10 at 2.24.34 PM (2) WhatsApp Image 2026 02 10 at 2.24.33 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 10 at 2.24.34 PM WhatsApp Image 2026 02 10 at 2.24.33 PM (3) 414d2fa3 b2be 417c 89d4 427b57ee0e01

