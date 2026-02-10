馮盈盈泰國旅行挑戰冰水浴大騷豐富上圍 獲網民激讚身材一流

現年31歲馮盈盈（FYY）貴為港姐冠軍，她除了樣子甜美外，還擁有火辣的身材，多年來吸納不少男粉絲。FYY最近與媽媽到泰國曼谷旅行，她在社交平台分享一系列三點式泳衣照大騷豐富上圍，透露今次旅程挑戰冰水浴和體驗在公園上戶外瑜伽課程。FYY獲網民激讚身材一流，並紛紛留言寫上：「幾時都係咁靚」、「幾時都係咁靚」、「流鼻血流血不止」、「出水芙蓉。」

媽媽親自操刀影相 FYY發文寫上：「趁着香港天氣冷冷的，我和媽媽去了曼谷。不僅完成了一些任務，還趁機來了一場身心靈放鬆之旅。我們在公園嘗試了戶外瑜伽課程，躺在草地上，聽着風聲和鳥鳴，感受陽光透過樹影灑下來，那種與大自然的連結特別療癒，比起平時在香港室內練習瑜伽，感覺身心都更放鬆、更自在。」

除外FYY亦有分享挑戰冰水浴的感受，她表示：「冰水療程有助促進血液循環、舒緩疲勞、提升肌肉恢復能力，對身體的修復效果特別明顯。全身浸入只有攝氏 2 度的冰水池，剛開始冷到血管瞬間收縮，皮膚都變紅，但之後感覺全身舒暢，疲勞消失，當晚睡得特別香甜，第二日肌肉痠痛也紓解了。不過冰水浴不適合高血壓、心臟病患者或孕婦，建議先問醫生意見。媽媽她怕冷不敢試，只好變身攝影師，幫手拍下我挨冷的時刻啦！」