孫燕姿3月攻啟德主場館 優先購票秒殺門票明日公開發售

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會香港站，將於3月13及15日在啟德主場館舉行，門票明天(2月11日)正式公開發售。新春過後，孫燕姿首站來到香港，與歌迷一同以音樂迎接新一年，信用卡客戶於2月4至6日的獨家優先購票，以及於2月9日推出的官方套票，均火速售罄。2月11日上午11時起，門票於快達票HKT平台全面開售。

累計逾50萬觀眾 孫燕姿今次巡迴演唱會自2025年4月於新加坡室內體育館揭幕，隨後在北京鳥巢、高雄巨蛋等地，至今已舉行18場，累計吸引逾50萬人次到場朝聖。演唱會以跨越時代的金曲串連青春記憶，即使這個世界有時候不夠溫柔、生活偶有顛簸，在日落以後，仍能勇敢追尋各自的幸福，帶領歌迷在音樂中尋找到力量與希望。觀眾盛讚演出「情感豐沛、誠意十足」，更譽為近年最具穿透力的華語演唱會。

香港站選址可容納5萬人的全新地標「啟德主場館」，該場館是目前香港最新最大的表演場地。事實上，自從1月宣布香港開唱，立即掀起一片搶票熱。

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港 演出時間：2026.03.13 (五) / 03.15 (日) 19: 30 演出場地：啟德主場館 演出票價：HK$1880/ $1680/ $1380 / $980 /$680