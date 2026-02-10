金像獎｜《風林火山》獲12項提名稱冠 古天樂打自己獲雙影帝提名

第44屆香港電影金像獎 今日公布提名名單，頒獎禮定於4月19日在香港文化中心舉行。董事局爾冬陞主席率先致辭，他指自去年開始，香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。由於過去一年協會成員有所增加，及有新的台前幕後從業員加入，本屆金像獎可以投票的人數共有2,064人，比去年增加了1.93%
他指第一輪評選的投票結果經會計師核實後，有效票數為989票，投票率為47.92%。他代表大會感謝「第一輪專業評審團」和「香港電影金像獎選民」的積極參與，並呼籲各位於第二輪踴躍投票。
之後他指香港電影已經超過120年，電影人經歷無數起跌，有人會感嘆今不如昔，但仍有一班電影人堅持尋求突破，電影創作會隨住時代增加不同新元素，全球現正利用AI去創作，他指出AI不會直接取替創作者，因為可以透過科技去突破資源，電影工作者不應害怕AI，要積極善用，成為助手。
其後大會請出衛詩雅及呂爵安上台宣讀18 個獎項之提名。《風林火山》獲得12項提名，成為最多提名的一部電影，其次緊接是《尋秦記》有11項名，而《再見UFO》則有10項提名。最佳男主角就出現自己打自己情況，古天樂憑《私家偵探》、《尋秦記》入圍角逐影帝。以下為完整提名名單︰
最佳電影︰《世外》、《再見UFO》、《風林火山》、《尋秦記》、《醬園弄‧懸案》
最佳導演︰舒淇《女孩》、吳啓忠《世外》、梁栢堅《再見UFO》、李子俊、周汶儒《私家偵探》、陳可辛、韓帥《醬園弄‧懸案》
最佳編劇︰郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁《UFO離奇命案》、舒淇《女孩》、楊寶文《世外》、江皓昕、錢小蕙《再見UFO》、周汶儒《私家偵探》
最佳男主角︰古天樂《私家偵探》、張繼聰《金童》、梁家輝《捕風追影》、古天樂《尋秦記》、陳家樂《像我這樣的愛情》
最佳女主角︰馬麗《水餃皇后》、許恩怡《無名指》、廖子妤《像我這樣的愛情》、章子怡《醬園弄‧懸案》、陳法拉《贖夢》
最佳男配角︰陳湛文《UFO離奇命案》、袁富華《水餃皇后》、黃又南《再見UFO》、林家熙《拼命三郎》、杜德偉《風林火山》
最佳女配角︰鄧濤《女孩不平凡》、惠英紅《水餃皇后》、衞詩雅《再見UFO》、鮑起靜《風林火山》、滕麗名《尋秦記》
最佳新演員︰鄧濤《女孩不平凡》、李佳芯《金童》、李哲坤《捕風追影》、周袛月《逆轉上半場》、蘇子茵《給愛麗絲》
最佳攝影︰余靜萍《女孩》、梁銘佳《再見UFO》、Sion Michel、Richard Bluck《風林火山》、謝忠道《尋秦記》、包軒鳴《醬園弄‧懸案》、Jake Pollock 《SHE'S GOT NO NAME》
最佳剪接︰許宏宇、周元、杜杜《再見UFO》、張叔平《風林火山》、張一博《捕風追影》、黃海、陸志灝《尋秦記》、張叔平、張一博《醬園弄‧懸案》
最佳美術指導︰張小踏《世外》、文念中、曾嘉碧（他年她日）、麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees《風林火山》、林偉健《尋秦記》、孫立、劉敏雄（醬園弄‧懸案）
最佳服裝造型設計︰文念中、蘇進欣《他年她日》、蘇柏傑、王汁《風林火山》、張兆康《尋秦記》、吳里璐（醬園弄‧懸案）、王寶儀（贖夢）
最佳動作設計︰黃偉亮《金童》、鄧瑞華、熊欣欣《風林火山》、蘇杭《捕風追影》、洪金寶《尋秦記》、羅浩銘《觸電》
最佳原創電影音樂︰周莉婷、CMgroovy、馮穎琪《世外》、朱芸編（他年她日）、崔展鴻《再見UFO》、坂本龍一、Nate Connelly《風林火山》、陳光榮、陳永健、黎鳴朗《尋秦記》
最佳原創電影歌曲︰普通人（女孩不平凡）、Until We Meet Again《世外》、瞬間的瞬間《他年她日》、華富一號《再見UFO》、永遠的失《贖夢》
最佳音響效果︰姚俊軒、張文愷《世外》、Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana《風林火山》、王硯偉、劉貝兒《捕風追影》、石俊健《尋秦記》、James Ashton《蛟龍行動》
最佳視覺效果︰陳迪凱《再見UFO》、伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛《風林火山》、郭偉霆、林駿宇、余國亮、郭泰《尋秦記》、梁仲文《觸電》、楊敏杰、楊文傑《贖夢》
新晉導演︰舒淇《女孩》、吳啓忠《世外》、龔兆平（他年她日）、麥浚龍《風林火山》、郭家禧、李振傑《UFO離奇命案》