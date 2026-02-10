金像獎｜《風林火山》獲12項提名稱冠 古天樂打自己獲雙影帝提名

第44屆香港電影金像獎 今日公布提名名單，頒獎禮定於4月19日在香港文化中心舉行。董事局爾冬陞主席率先致辭，他指自去年開始，香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。由於過去一年協會成員有所增加，及有新的台前幕後從業員加入，本屆金像獎可以投票的人數共有2,064人，比去年增加了1.93%

他指第一輪評選的投票結果經會計師核實後，有效票數為989票，投票率為47.92%。他代表大會感謝「第一輪專業評審團」和「香港電影金像獎選民」的積極參與，並呼籲各位於第二輪踴躍投票。