金像獎｜4部電影被取消 爾冬陞以《金剛經》作回應(有片)

第44屆香港電影金像獎 今日公布提名名單，頒獎禮定於4月19日在香港文化中心舉行。《風林火山》獲得12項提名，成為最多提名的一部電影，其次緊接是《尋秦記》有11項名，而《再見UFO》則有10項提名。令人驚喜的是兩位電視女星在電影提名名單上，分別是視后李佳芯憑《金童》入圍角逐新演員、滕麗名則憑《尋秦記》入圍「最佳女配角」。至於影后舒淇憑《女孩》，角逐「新晉導演」。然而，今屆最意外的是《不赦之罪》、《送院途中》、《今天應該很高興》、《地母》突然被移除參賽名單。

由於 4部作品均符合金像獎官方規定的參賽條件，爾冬陞被問到的時候，有點無奈，「過去一個月，我一直諗緊點樣回應，但係我諗唔到一個令各方都滿意說法，所以我哋決定唔公開回應。」對於今年投票率下跌，是否與電影被取消資格有關，他說︰「傳聞就要問番傳聞。」當再被追問時， 他以《金剛經》的經文作為對今次事件的總結︰「若見諸相非相 即見如來」。對於歐鎮灝失去最佳新演員的提名資格，爾冬陞就著記者細品他的說法。

金像獎未來或要改形式

去年上畫的電影約為47部電影，比前年多一部，有感近年開拍的電影不多，因此他在數年前已經考慮如低過30部電影，金像獎需要更改形式，始終雖要花費8位數字去籌備。他相信儘管未來可能換了形式，但入圍的5個提名名單，一定記載在香港電影史上。他指可能日後會以年輕的方式公布，相信年輕人也會很喜歡。問到會否改為兩年一次，他稱希望可以堅持一年一次。

資助愈來愈少

他坦承經濟不好，在找贊助時出現不少困難。他指紅地毯的花費不少，有份參與的兼職員工的人工都是低於市價，而舞台上的燈光、聲音等都需要盡力滿足創意總監要求。他表示今年幕後班式有吳偉倫擔任創意總監、陳茂賢亦有份參與。問到政府是否減少資助，他說︰「未知，我唔係幫佢講說話，可能佢哋唔夠人力，又牽涉體育、文化，我收到其他單位都係延誤。其實資助係唔會過1千萬，我哋每年都係申請最高，至於減幾多就睇佢哋。(去年由800幾萬跌到600幾萬)都係差唔多，我哋係財赤嘅，依家整個商業唔係全面復甦，不斷去問政府拎錢唔係咁好。如果市道好就唔會搵贊助咁困難，所以應該係需要自力更生。」