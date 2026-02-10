熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-10 17:15
更新：2026-Feb-10 17:15

金像獎｜張繼聰憑《金童》獲影帝提名心情好激動 李佳芯角逐新演員大感驚喜

Md 941686e0688d14553713f10716abc2e3

由張繼聰主演的《金童》共獲3項提名，分別是「最佳男主角」、「最佳新演員」、「最佳動作設計」。

44屆香港電影金像獎 今日公布提名名單，頒獎禮定於419日在香港文化中心舉行。由張繼聰主演的《金童》共獲3項提名，分別是「最佳男主角」、「最佳新演員」、「最佳動作設計」。電影曾因出現資金問題，一度無法完成，最後阿聰自掏腰包6位數救戲。阿聰為《金童》操練近3年，加上資金等問題，令電影由拍攝到上映足足8年，今次迎來好消息，他非常開心。他說︰「「好開心啊！頭先宣佈嗰一刻呢，其實內心都好激動，即係因為行到嚟呢一步，有咁樣嘅成績真係好唔容易。」

WhatsApp Image 2026 02 10 at 3.44.55 PM

張繼聰有份注資的電影獲3個提名，可說是苦盡甘來。(蘇文傑攝)

張繼聰︰保持希望熱情

他續說︰「咁喺我心裏面最感動嘅地方係，因為呢個係成個團隊好多人嘅嘅努力，即係唔係得我一個就可以做到，係好多人奮不顧身去成就呢件事，諗起入面幫我手嘅團隊，每一位兄弟姊妹呢個心就好感恩。同埋，我都好開心積師傅（黃偉亮）同埋Ali (李佳芯）都有一齊提名，咁所以係非常之開心啊！我覺得呢件事真係好勵志，即係由Day 1準備呢套戲、到拍攝、到籌備上映、上映嘅時候遇到所有嘢都係勵志片，咁我覺得證明係勵志片喺市場上係有市場；喺人生上其實都係仲有勵志片嘅事情會發生，所以都好開心，人係應該保持正面嘅諗法、保持希望、保持熱情咁樣，所以好多謝好多謝大家對我嘅支持，我係完全收到晒！」

張繼聰為拍《金童》增磅操肌，一副結實身形仍被嫌未夠fit。(林俊源攝) 張繼聰最深刻是一段父子對話，兒子對父親說：「大人跟小朋友的分別，就是大人永遠都令小朋友失望。」(《金童》劇照) 金童｜票房邁向900萬 黎耀祥 江美儀 鄭子誠被刪片段重生 張繼聰《金童》紀錄片首曝光。 張繼聰《金童》紀錄片首曝光。 張繼聰《金童》紀錄片首曝光。 張繼聰籌備多年的《金童》上映，因宏福苑發生嚴重火災，相關宣傳急急暫停。 金童 《金童》 《金童》 《金童》

Ali回覆本報說︰「真係完全冇諗過，因為記得嗰陣時，係舊公司拍劇拍到天昏地暗，其中一日度左期拍攝，同埋係金童入面，只係阿聰回憶入邊出現，好少片段，當中係完全冇得warm up ，冇得睇前面後面點去演，一黎就要拍，所以有提名係好驚喜。」

WhatsApp Image 2026 02 10 at 4.38.55 PM

李佳芯在戲中出現不多，但令人留下深刻印象。

