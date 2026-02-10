金像獎｜張繼聰憑《金童》獲影帝提名心情好激動 李佳芯角逐新演員大感驚喜

第44屆香港電影金像獎 今日公布提名名單，頒獎禮定於4月19日在香港文化中心舉行。由張繼聰主演的《金童》共獲3項提名，分別是「最佳男主角」、「最佳新演員」、「最佳動作設計」。電影曾因出現資金問題，一度無法完成，最後阿聰自掏腰包6位數救戲。阿聰為《金童》操練近3年，加上資金等問題，令電影由拍攝到上映足足8年，今次迎來好消息，他非常開心。他說︰「「好開心啊！頭先宣佈嗰一刻呢，其實內心都好激動，即係因為行到嚟呢一步，有咁樣嘅成績真係好唔容易。」

張繼聰︰ 保持希望熱情

他續說︰「咁喺我心裏面最感動嘅地方係，因為呢個係成個團隊好多人嘅嘅努力，即係唔係得我一個就可以做到，係好多人奮不顧身去成就呢件事，諗起入面幫我手嘅團隊，每一位兄弟姊妹呢個心就好感恩。同埋，我都好開心積師傅（黃偉亮）同埋Ali (李佳芯）都有一齊提名，咁所以係非常之開心啊！我覺得呢件事真係好勵志，即係由Day 1準備呢套戲、到拍攝、到籌備上映、上映嘅時候遇到所有嘢都係勵志片，咁我覺得證明係勵志片喺市場上係有市場；喺人生上其實都係仲有勵志片嘅事情會發生，所以都好開心，人係應該保持正面嘅諗法、保持希望、保持熱情咁樣，所以好多謝好多謝大家對我嘅支持，我係完全收到晒！」