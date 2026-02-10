金像獎｜黃淑蔓憑《再見UFO》再爭原創電影歌曲 衛詩雅上屆封后今年入圍最佳女配角

第44屆香港電影金像獎頒獎禮將於4月19日假文化中心舉行，提名名單今日(10日)公布，《風林火山》獲得12項提名，成為最多提名的一部電影，緊隨其後是《尋秦記》有11項名，而《再見UFO》亦有10項提名。
衛詩雅對自己入圍感鼓舞
《再見UFO》由梁栢堅導演，錢小蕙(Amy)、江皓昕編劇，徐天佑、黃又南、蔡卓妍擔任主角，電影早於2018年5月開拍，至今仍未在香港戲院正式公映，而該片相隔多年終上映有期，並在今屆金像獎獲得10項提名，上屆影后衛詩雅憑《再見UFO》入圍最佳女配角，她表示：「因為當時我正身負宣讀今屆入圍名單的重任，緊張到完全反應不來。此刻我感到非常榮幸和鼓舞，多謝大家的肯定，也謝謝導演、監製、劇組和演員夥伴們，以及一路支持我的家人，公司，同事及朋友。再次能夠透過角色被觀眾看見，是我作為演員很大的鼓勵，未來我會繼續努力，把更多真誠的表演帶給大家。」
黃淑蔓14歲首踏金像獎舞台
為《再見UFO》唱出主題曲《華富一號》的黃淑蔓，靠此曲入圍原創電影歌曲，她憶起自己首次踏上金像獎舞台時只得14歲，並謂：「由2016年第一次企喺金像獎舞台，當時我14歲，到2026年可以再次入圍最佳原創電影歌曲，好感恩，多謝《再見UFO》呢一套電影。感激呢個行業，同所有同我一齊完成音樂嘅夥伴，我哋金像獎見啦！」音樂人崔展鴻對於入圍原創電影音樂及原創電影歌曲，他表示：「多謝Amy和編導相信我、多謝音樂保護我。要我的家人和邊身愛我的朋友們掛心讓我感到很不好意思同時，知道自己很幸運的一件事。多謝《再見UFO》。」至於入圍最佳編劇的江皓昕亦有感而發：「多謝監製、導演、每一位演員和工作人員。多謝華富邨、多謝航行者一號、多謝他媽歌池、多謝解剖外星人。多謝香港，多謝喜歡香港的香港人。」另外，入圍視覺效果的陳迪凱亦發表入圍感受：「好榮幸可以坐上呢架UFO，多謝生命中所有曾經遇上、讓我成長嘅人。希望大家喺戲中搵到自己嘅UFO。」