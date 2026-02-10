金像獎｜黃淑蔓憑《再見UFO》再爭原創電影歌曲 衛詩雅上屆封后今年入圍最佳女配角

第44屆香港電影金像獎頒獎禮將於4月19日假文化中心舉行，提名名單今日(10日)公布，《風林火山》獲得12項提名，成為最多提名的一部電影，緊隨其後是《尋秦記》有11項名，而《再見UFO》亦有10項提名。

衛詩雅對自己入圍感鼓舞

《再見UFO》由梁栢堅導演，錢小蕙(Amy)、江皓昕編劇，徐天佑、黃又南、蔡卓妍擔任主角，電影早於2018年5月開拍，至今仍未在香港戲院正式公映，而該片相隔多年終上映有期，並在今屆金像獎獲得10項提名，上屆影后衛詩雅憑《再見UFO》入圍最佳女配角，她表示：「因為當時我正身負宣讀今屆入圍名單的重任，緊張到完全反應不來。此刻我感到非常榮幸和鼓舞，多謝大家的肯定，也謝謝導演、監製、劇組和演員夥伴們，以及一路支持我的家人，公司，同事及朋友。再次能夠透過角色被觀眾看見，是我作為演員很大的鼓勵，未來我會繼續努力，把更多真誠的表演帶給大家。」