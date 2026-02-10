黃翊為慈善音樂會再開金口 何婉盈李樂詩文佩玲組女團站台

《同心同路。聲動香港》慈善音樂會將於本周五(13日)晚上7時30分在伊利沙伯體育館舉行，是次演出接近20位本地知名歌手及藝人，以及中樂團攜手合作，並獲得多個企業、基金會及社會團體鼎力支持。音樂會旨在感謝社工、義工及市民，齊為香港打氣，祝福香港。收益用於早前大埔火災受影響人士，協助社區重建，並藉此傳遞社會關愛與和諧的信息。韻律動力基金暨義務工作發展局主席彭韻僖律師BBS MH JP表示：「我們衷心感謝每一個演出單位、贊助人及合作夥伴的無私付出。他們的善舉彰顯了《獅子山精神》和《同舟共濟》的核心價值。我們相信這次匯聚各方愛心的音樂盛會為香港送上最溫暖的祝福與支持。我們也會安排專車，去不同的過渡性房屋接載居民，往返演唱會場地。」

黃翊轉攻飲食界

昨天(9日)，何婉盈、李樂詩、文佩玲、黃翊、胡渭康、黃劍文、顏米羔、涂家堯、沈宗賢、劉威煌、顏志恒、陳芊芸、支嚳儀等到band房彩排，屆時他們將會大合唱《無敵是愛》和《強》等正能量歌曲，其他歌手配搭包括湯寶如和小肥、何婉盈和陳國峰、文佩玲和黃翊等，相信必定能把驚喜帶給現場觀眾。

何婉盈、李樂詩和文佩玲三位女歌手既有獨唱部分，也會首度以女團Super Queens姿態站上香港舞台，她們笑說其他女團平均年齡十幾歲，但她們平均年齡為幾十歲，不過今次組團的感覺很有義意，不單止可以為慈善出一分力，也令她們三人燃點起對唱歌的那一團火，今年她們會以組合Super Queens名義推出新歌，現已進入安排錄音階段。胡渭康說他曾到過度性房屋做義工：「我們有錢出錢，有力出力，為大家多行一步、多添一分力，在協助社區重建過程中，傳遞社會關愛與和諧的信息。」至於久未作公開演出的黃翊表示：「身為大埔友的我今次能為慈善出力，我會更加落力為大家表演。」黃翊於1989年加入樂壇，代表作包括《最愛的妳》及《黃昏戀人》，他在90年代初期曾與女歌手黃寶欣相戀，1993年跟當時唱片公司新藝寶滿約後離開樂壇，黃翊之後轉行在大埔墟熟食中心開設三小姐海鮮小菜及在大埔區再開105冰室，經淡出幕前後，他與前亞視藝人陳存正育有一子；7年前，黃翊復出開show及推出相隔26年的個人專輯。