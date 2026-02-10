熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-10 19:00
更新：2026-Feb-10 19:00

金像獎｜衛詩雅激動陳家樂憑《像我這樣的愛情》入圍男主角 呂爵安泰文宣讀名單勁緊張

分享：

第44屆香港電影金像獎今日（10日）公布提名名單，並由呂爵安（Edan）和衛詩雅(Michelle) 代表宣讀提名名單。今年頒獎禮定於4月19日在香港文化中心舉行。Michelle接受訪問表示：「最近我都不斷喺度諗真係好想陳家樂可以入圍，如果讀到佢個名要專業同埋冷靜。」Michelle指在家練習時也保持專業，不過宣讀名單時卻按捺不住情緒。Edan則表示在宣讀名單時也感受到衞詩雅激動的情緒，他亦有分享在現場用泰文宣布提名名單而感到膽怯，並表示：「練習嘅時候都要拼音嘅，如果讀錯就真係唔好意思。」

談及隊友邱士縉(Stanley)未能入圍金像獎，Edan笑言：「其實佢都預咗嘅，相信佢有好多機會，嚟緊會有好多角色等佢演，就會有男主角嘅提名。」至於榮升電影人參與金像獎活動，Edan說：「唔好咁講，全部都係為影視嘅電影事業去工作，希望大家所有嘢都越嚟越好。」

WhatsApp Image 2026 02 10 at 4.02.20 PM

衛詩雅(Michelle) 有信心憑電影《再見UFO》獲得最佳女配角。(蘇文傑攝)

多謝觀眾的肯定

衛詩雅今次憑電影電影《再見UFO》入圍最佳女配角，有份入圍最佳女配角包括有：鄧濤《女孩不平凡》、惠英紅《水餃皇后》、鮑起靜《風林火山》和滕麗名《尋秦記》。被問到是否有信心憑電影《再見UFO》獲得最佳女配角，Michelle回應：「有信心，每次提名都有五份一嘅機會。」至於去年曾奪得影后殊榮，心態上是否已經比較淡定，Michelle表示：「咁又唔係咁講嘅，只不過好榮幸，大家可以畀到咁好嘅鼓勵我。」Michelle續說此刻感到非常榮幸和鼓舞，多謝大家的肯定，也謝謝導演、監製、劇組和演員夥伴們，以及一路支持她的家人，公司，同事及朋友。她指再次能夠透過角色被觀眾看見是作為演員很大的鼓勵，未來會繼續努力，把更多真誠的表演帶給觀眾。

Untitled 194 v1

陳家樂在《像我這樣的愛情》演性義工。

陳家樂感激公司栽培

陳家樂今次憑電影《像我這樣的愛情》入圍最佳男主角，有份入圍最佳男主角包括有：古天樂《私家偵探》及《尋秦記》、張繼聰《金童》和梁家輝《捕風追影》。陳家樂接受訪問分享入圍最佳男主角的感受，他說：「非常感恩能夠因這個角色而獲得提名。這次演出讓我遇見了許多值得學習的同行者，多謝導演、Fish和其他演員對手、台前幕後的工作人員共同成就了，這部電影，也讓我在表演上得到一次重要的歷練。多謝金像獎的選民給予我這份鼓勵，感激公司一直以來的栽培。我會把這份肯定化為前行的動力，在往後的作品中，繼續踏實地走好演員這條路。」

WhatsApp Image 2026 02 10 at 4.02.22 PM (2) WhatsApp Image 2026 02 10 at 3.27.18 PM WhatsApp Image 2026 02 10 at 4.02.19 PM WhatsApp Image 2026 02 10 at 3.27.16 PM WhatsApp Image 2026 02 10 at 3.27.16 PM (1) 0034d51d a074 45a3 95e8 6c0ae7ee121d Wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
WhatsApp Image 2026 02 10 at 3.27.16 PM (2)

第44屆香港電影金像獎 今日（10日）公布提名名單，並由呂爵安（Edan）和衛詩雅(Michelle) 代表宣讀提名名單。(蘇文傑攝)

