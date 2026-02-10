金像獎｜衛詩雅激動陳家樂憑《像我這樣的愛情》入圍男主角 呂爵安泰文宣讀名單勁緊張

第44屆香港電影金像獎今日（10日）公布提名名單，並由呂爵安（Edan）和衛詩雅(Michelle) 代表宣讀提名名單。今年頒獎禮定於4月19日在香港文化中心舉行。Michelle接受訪問表示：「最近我都不斷喺度諗真係好想陳家樂可以入圍，如果讀到佢個名要專業同埋冷靜。」Michelle指在家練習時也保持專業，不過宣讀名單時卻按捺不住情緒。Edan則表示在宣讀名單時也感受到衞詩雅激動的情緒，他亦有分享在現場用泰文宣布提名名單而感到膽怯，並表示：「練習嘅時候都要拼音嘅，如果讀錯就真係唔好意思。」

談及隊友邱士縉(Stanley)未能入圍金像獎，Edan笑言：「其實佢都預咗嘅，相信佢有好多機會，嚟緊會有好多角色等佢演，就會有男主角嘅提名。」至於榮升電影人參與金像獎活動，Edan說：「唔好咁講，全部都係為影視嘅電影事業去工作，希望大家所有嘢都越嚟越好。」

多謝觀眾的肯定 衛詩雅今次憑電影電影《再見UFO》入圍最佳女配角，有份入圍最佳女配角包括有：鄧濤《女孩不平凡》、惠英紅《水餃皇后》、鮑起靜《風林火山》和滕麗名《尋秦記》。被問到是否有信心憑電影《再見UFO》獲得最佳女配角，Michelle回應：「有信心，每次提名都有五份一嘅機會。」至於去年曾奪得影后殊榮，心態上是否已經比較淡定，Michelle表示：「咁又唔係咁講嘅，只不過好榮幸，大家可以畀到咁好嘅鼓勵我。」Michelle續說此刻感到非常榮幸和鼓舞，多謝大家的肯定，也謝謝導演、監製、劇組和演員夥伴們，以及一路支持她的家人，公司，同事及朋友。她指再次能夠透過角色被觀眾看見是作為演員很大的鼓勵，未來會繼續努力，把更多真誠的表演帶給觀眾。

陳家樂感激公司栽培 陳家樂今次憑電影《像我這樣的愛情》入圍最佳男主角，有份入圍最佳男主角包括有：古天樂《私家偵探》及《尋秦記》、張繼聰《金童》和梁家輝《捕風追影》。陳家樂接受訪問分享入圍最佳男主角的感受，他說：「非常感恩能夠因這個角色而獲得提名。這次演出讓我遇見了許多值得學習的同行者，多謝導演、Fish和其他演員對手、台前幕後的工作人員共同成就了，這部電影，也讓我在表演上得到一次重要的歷練。多謝金像獎的選民給予我這份鼓勵，感激公司一直以來的栽培。我會把這份肯定化為前行的動力，在往後的作品中，繼續踏實地走好演員這條路。」

