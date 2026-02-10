金像獎｜張繼聰《金童》撼梁家輝《捕風追影》齊爭影帝 阿聰揭合作史演過父子(有片)

第44屆香港電影金像獎今日（10日）公布提名名單，並由呂爵安（Edan）和衛詩雅(Michelle)代表宣讀提名名單。今年頒獎禮定於4月19日在香港文化中心舉行。張繼聰憑電影《金童》入圍最佳男主角，他接受訪問表示：「我都係啱啱先知，全部董事會嘅人都唔會預先知道結果，其實幾觸動到我，啱啱先發揮真正嘅演技。」張繼聰想起拍攝《金童》的點滴，並表示：「去咗100場謝票，好多觀眾都發訊息鼓勵我。」

自覺鬥唔贏古天樂 至於是否有留意到入圍最佳男主角的對手，張繼聰表示：「我聽到有梁家輝《捕風追影》、古天樂《私家偵探》及《尋秦記》同埋陳家樂《像我這樣的愛情》。」提到古天樂有兩部電影同時入圍最佳男主角，他笑言：「呢個世界冇人鬥得贏古天樂，佢真係《天命最高》。」張繼聰對陳家樂首次入圍而感到相當高興，另外他還分享拍第一套電影就是與梁家輝合作，當時梁家輝飾演他的父親。

梁家輝今日亦有接受訪問分享入圍最佳男主角的感受，他說：「我啱啱收到消息我入圍咗香港電影金像獎嘅最佳男主角，但其實我心裏面最高興嘅係聽到名單之後，原來我身邊所認識嘅友好，包括《風林火山》《捕風追影》裏面嘅演員都有入圍，覺得呢個係我最開心嘅一件事 ，其實作為演員能夠有作品入圍，獲得大家肯定係一件開心嘅事。」

親自邀請李佳芯客串《金童》 提到李佳芯(Ali）憑電影《金童》入圍最佳新演員，被問到當初邀請Ali客串電影，張繼聰分享：「我記得當時叫佢過嚟拍呢場戲，始終佢都唔係好清楚成套戲，比較活躍喺電視台多啲，我叫佢一定要進入情感嘅禁區，跟住同佢講你就嚟死啦！好趕時間咁拍，佢都好投入，希望佢可以喺電影圈多啲同觀眾見面。」

被問到即將於四月舉行的演唱會，張繼聰指演唱會原定是去年12月舉行，不過由於行程太過緊密，所以決定延期。他透露三月份會準備開始排舞，並表示：「我嘅物理治療師已經準備好啦！上年都係屬於養傷嘅狀態終於醫腰部，物理治療師對我都有信心。」