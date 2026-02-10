熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-10 21:16
更新：2026-Feb-10 21:16

尋秦記｜古天樂成功與三弟重逢 宣布情人節上加長版

C0c13c87 b24a 4135 a64f b0858a25af74

古天樂、黃文標、劉嘉龍「三兄弟」重逢。（娛樂組攝）

《尋秦記》於第44屆金像獎共獲11提名，除了入圍「最佳電影」外、古天樂獲提名「最佳男主角」、滕麗名角逐「最佳女配角」，洪金寶則提名「最佳動作設計」。古天樂率領台前幕後舉行慶功宴，當場宣布片房衝破8888萬，以及在情人節加推加長版《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版。

古天樂率領台前幕後慶祝票房報捷，同場有「趙倩」雪兒「三弟」劉嘉龍、「龍陽君」蓋鳴輝、「雅夫人」雪梨、「朱姬」姚瑩瑩等。古天樂與宣萱、雪兒一同接受訪問，三人異口同聲表示好開心，宣萱期待票房早日破億。古天樂驚爆林峯原來一直有三弟的contact，今次是阿峯邀請他到場。

2b6aa59f 4949 4c40 a323 b7637adc8331 3352db7c 8337 442e a7db e27d3ff34339 87f12436 c5e5 45cd 8ecd 256ce16c876f B288678d 27bc 4deb a912 00a80aef4418 32b530bc 0493 4b6c a8fd 7f3d6988ec1a 40670d43 2876 47cb 93e4 7a245d0b0b22 6150d557 b54f 4a81 93a5 f8379e7841f2 Acdfae1f c8a2 4d3d b4c9 24556bf8b8bc C3f1fc49 f0ad 4a0c a785 141fe4133bfe 1a59250e 0523 4816 a094 c95bb5aec996

他稱完全不記得今日是金像獎宣布提名，當工作完收到恭喜訊息時，更反問對方「你恭喜我乜丫！」他坦言獲提名已經是對電影的認可，亦驚訝獲如此多提名，最特別是滕麗名入圍女配角。

對於他另外憑《私家偵探》提名影帝，他表示對獎項有信心，任何人拎獎也很開心。問到他想憑哪一部電影奪影帝，他說：「希望《尋秦記》拎多啲獎，成績咁好，當然希望可以喺獎項再下一城！」對於加長版推出，古天樂表示內容集齊大家的意見，希望大家會滿足。

PHOTO 2026 02 10 19 58 38 PHOTO 2026 02 10 20 10 48 PHOTO 2026 02 10 19 58 41

古天樂在活動上宣布推出加長版時，大會讓他簽下「項少龍」的名字，古天樂見到支筆後不禁笑謂「又黑又長」，沒料到又因為無墨而弄出笑料。由於加長版在情人節推出，古天樂表示未能在當日謝票，因為同日有自己的唱片發布簽名會。他透露唱片收錄了一些自己未曾發布過的歌曲，借機會讓大家收藏。他又呼籲大家購入用作新年送禮。

425af349 eb73 4d77 9710 d913598c382a A2246f86 9b11 46ad bb96 a5f0abd2256e A246923d c267 4f43 a1ee 90b069e001de 73cec9a6 a45d 40d0 934a 83c213a684fa 36a8deee fc61 4892 ac06 11582061b157 611a0e3e ecd2 4c45 8a8b cd35f2e4bdc1

