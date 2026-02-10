尋秦記｜古天樂成功與三弟重逢 宣布情人節上加長版

《尋秦記》於第44屆金像獎共獲11提名，除了入圍「最佳電影」外、古天樂獲提名「最佳男主角」、滕麗名角逐「最佳女配角」，洪金寶則提名「最佳動作設計」。古天樂率領台前幕後舉行慶功宴，當場宣布片房衝破8888萬，以及在情人節加推加長版《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版。
古天樂率領台前幕後慶祝票房報捷，同場有「趙倩」雪兒「三弟」劉嘉龍、「龍陽君」蓋鳴輝、「雅夫人」雪梨、「朱姬」姚瑩瑩等。古天樂與宣萱、雪兒一同接受訪問，三人異口同聲表示好開心，宣萱期待票房早日破億。古天樂驚爆林峯原來一直有三弟的contact，今次是阿峯邀請他到場。
他稱完全不記得今日是金像獎宣布提名，當工作完收到恭喜訊息時，更反問對方「你恭喜我乜丫！」他坦言獲提名已經是對電影的認可，亦驚訝獲如此多提名，最特別是滕麗名入圍女配角。
對於他另外憑《私家偵探》提名影帝，他表示對獎項有信心，任何人拎獎也很開心。問到他想憑哪一部電影奪影帝，他說：「希望《尋秦記》拎多啲獎，成績咁好，當然希望可以喺獎項再下一城！」對於加長版推出，古天樂表示內容集齊大家的意見，希望大家會滿足。
古天樂在活動上宣布推出加長版時，大會讓他簽下「項少龍」的名字，古天樂見到支筆後不禁笑謂「又黑又長」，沒料到又因為無墨而弄出笑料。由於加長版在情人節推出，古天樂表示未能在當日謝票，因為同日有自己的唱片發布簽名會。他透露唱片收錄了一些自己未曾發布過的歌曲，借機會讓大家收藏。他又呼籲大家購入用作新年送禮。