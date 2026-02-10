尋秦記｜古天樂成功與三弟重逢 宣布情人節上加長版

古天樂率領台前幕後慶祝票房報捷，同場有「趙倩」雪兒「三弟」劉嘉龍、「龍陽君」蓋鳴輝、「雅夫人」雪梨、「朱姬」姚瑩瑩等。古天樂與宣萱、雪兒一同接受訪問，三人異口同聲表示好開心，宣萱期待票房早日破億。古天樂驚爆林峯原來一直有三弟的contact，今次是阿峯邀請他到場。

他稱完全不記得今日是金像獎宣布提名，當工作完收到恭喜訊息時，更反問對方「你恭喜我乜丫！」他坦言獲提名已經是對電影的認可，亦驚訝獲如此多提名，最特別是滕麗名入圍女配角。

對於他另外憑《私家偵探》提名影帝，他表示對獎項有信心，任何人拎獎也很開心。問到他想憑哪一部電影奪影帝，他說：「希望《尋秦記》拎多啲獎，成績咁好，當然希望可以喺獎項再下一城！」對於加長版推出，古天樂表示內容集齊大家的意見，希望大家會滿足。