香港Comic Con｜首屆雲集世界級影視紅人 丹麥紅星麥斯米基辛落實空降會展

全球動漫界傳奇盛事Comic Con即將登陸香港！首次於香港舉行的《香港Comic Con 2026》（Hong Kong Comic Con 2026，簡稱HKCC 2026），將於2026年5月29日至31日一連三日在會議展覽中心展開。這項盛事匯聚電影、漫畫、動漫、電玩及珍貴收藏品多種嶄新創意文化及潮流元素，為廣大粉絲及動漫迷帶來最極致的體驗，充份沉浸於流行文化的終極慶典。 這場足以讓所有動漫迷血脈沸騰的夢幻盛事，帶領每位來賓進入跨次元世界的流行文化殿堂！能夠與同好沉浸於全球經典系列外，更可並肩投入熱血爆燈的電競賽事，甚至在「創作畫廊」（Artist Alley）裡發掘每幅創意滿瀉的精彩獨立創作藝術作品；更有一眾匯聚本港，吸引眼球的Cosplay玩家、讓你大玩特玩的免費遊戲試玩區、以及極具收藏價值的遊戲咭展品，勢必讓大家投入其中。

與重量級巨星難忘邂逅 《香港 Comic Con 2026》邀得重量級巨星登場，首批名單包括被譽為全球最性感男神，歷屆東京Comic Con最受歡迎的丹麥影星麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）、《絕命毒師》（Breaking Bad）演員Giancarlo Esposito、以及於經典科幻神作《回到未來》（Back to the Future）中飾演博士的87歲殿堂級影星基斯杜化萊（Christopher Lloyd），三人屆時一同為是次活動揭開序幕。大會更準備了多個獨家座談會、以及專屬零距離見面會等，讓大家有機會與一眾影星，進行畢生難忘的互動經驗，而更多重量級嘉賓將會陸續揭曉。

創造專屬粉絲的傳奇盛事 為確保能為一眾狂熱粉絲帶來最道地、最令人熱血滿瀉的體驗，《香港Comic Con 2026》特別請來多位業界資深人士、頂尖收藏家及前製片廠高層等人士組成的「Superfan Committee（鐵粉委員會）」，以他們的專業角度，為粉絲度身打造最能引起共鳴共振的盛會！「這不單是一個本地展覽，更是全球傳奇的降臨。」其中三位《香港Comic Con 2026》創辦人Ryan Li、Daniel Yim 及James Chen並表示，「我們勢必要打造一個充滿活力、世界級的體驗，以反映香港及亞洲粉絲獨有的精神與熱情，因此這場活動，絕對是屬於香港動漫愛好者的盛會。」

夥拍全球業界先鋒 作為協辦單位，天下一集團 (One Cool Group) 為《香港Comic Con 2026》傾注深厚的電影製作經驗、IP創作與管理能力、創意資源及其跨地域產業網絡等方面的引入。連結橫跨本地、亞洲及國際市場，覆蓋多元化的娛樂與商業領域，是次與HKCC 2026合作，對香港實現創意中心、打造成亞洲流行文化與 IP 交易的核心樞紐，具有關鍵性意義。 透過這次合作，天下一集團亦將發揮關鍵作用，促成本地創意代表與國際市場之間互動溝通的新橋樑。天下一集團業務發展及傳訊總監文國駿 (Sean Man) 表示：「我們非常榮幸能以聯合主辦方的身份參與首屆《香港Comic Con 2026》。這不僅代表着香港將成為一個萬眾期待的強大融合平台，更突破傳統框架，將漫畫、電影、遊戲與科技融為一體，絕對是香港及周邊地區漫畫與流行文化愛好者期待已久的盛事。是次活動不單是一個本地展覽，更是推動整個創意產業鏈的催化劑，我們樂於與《香港Comic Con 2026》，攜手開創本地娛樂及創意產業等更多可能。」除天下一集團的聯合主辦外，《香港Comic Con 2026》同時獲得多間展覽及業界資深夥伴的大力支持，共同強化在大中華及亞太地區的活動營運、體驗式營銷、電競製作及粉絲互動。

