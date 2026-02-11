CON-CON HONG KONG 2026︱木村心美 大黑摩季 高橋洋子 後藤真希宣布4月襲港

「CON-CON HONG KONG 2026」，將於4月4日至5日假香港亞洲國際博覽館舉行。

亞洲跨界IP潮流文化盛會「CON-CON HONG KONG 2026」，將於4月4日至5日假香港亞洲國際博覽館舉行。今次以香港歌手代表身份登台的MIRROR副隊長AK江𤒹生，對能夠參與這場文化盛會，AK直言好熱血、好期待：「CON-CON個概念本身已經好吸引，將唔同IP文化同創作撞埋一齊、溝埋一齊。今次可以代表香港，喺一個咁多元化嘅音樂會同唔同風格嘅音樂人同台，真係好熱血。」AK又指「Mix Some MUSIC!」最吸引佢嘅地方，在於其玩味與包容性：「呢個唔只係一個音樂會，而係一個好有氣氛、好有交流感嘅舞台。大家嚟到唔單止係睇表演，而係一齊感受音樂同IP潮流文化點樣mix埋一齊。」談到演出準備，AK預告屆時會為觀眾帶來驚喜：「一定會有啲新嘢想試，希望大家睇完會覺得，原來音樂仲可以咁玩。」

AK出席記者會大呼期待 除音樂演出外，AK亦相當期待CON-CON HONG KONG 2026其他體驗區，尤其是結合IP、藝術及設計元素的「Mix Some NOISE!」。他笑言：「成個活動好似一個大型潮流文化 playground，入到嚟一定有得玩、有得睇。」他笑言：「大家都知我係GUNDAM迷，今次有會場限定體驗，點都要去打卡。」AK更於記者會上以造型力撐今次活動的視覺創作方向，對擔任創作總監的COIN PARKING DELIVERY大表欣賞：「一睇到個視覺已經覺得好型，好有辨識度，成個方向好貼合CON-CON個vibe，好期待現場會呈現成點。」

「Mix Some MUSIC!」音樂節將匯聚多位殿堂級及人氣歌手、樂隊及表演者，將一連兩日為大家熱血高歌！包括《新世紀福音戰士》主題曲《殘酷天使的行動綱領》主唱歌手高橋洋子，暌違7年後再度來港、曾為動畫《男兒當入樽》唱出片尾曲《我只凝望你》的巨肺歌后大黑摩季、曾參與內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》的視覺系搖滾歌手MIYAVI、女團Morning娘前主將後藤真希、多次為著名動畫《火影忍者》演唱主題曲的氣搖滾樂團FLOW、曾風靡亞洲的二人組合Do As Infinity等音樂單位連番獻唱，而木村拓哉大女木村心美(Cocomi)亦會登場，昨日她亦在社交平台分享影片，預告4月會來港參與盛會。

至於香港方面，除AK之外，剛推出微電影的Tyson Yoshi、人氣樂隊晚安莉莉，亦會於音樂會登場獻唱，與現場觀眾樂迷投入熾熱氣氛。「CON-CON HONG KONG 2026」將於2026年4月4至5日在香港亞洲國際博覽館3、6、8、9及11 號展館舉行，活動票價為HK$2,288、HK$1,288、HK$788及HK$228，並於明日2月11日上午11:15於Klook率先公開發售，正式開售日期有待公布。