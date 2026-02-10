尋秦記｜滕麗名獲女配提名已經當贏 洪天明顧住做嘢唔知洪金寶有入圍

《尋秦記》於第44屆金像獎共獲11提名，除了入圍「最佳電影」外、古天樂獲提名「最佳男主角」、滕麗名角逐「最佳女配角」，洪金寶則提名「最佳動作設計」。古天樂率領台前幕後舉行慶功宴，並邀請有份拍電視劇的「雅夫人」雪梨、「朱姬」姚瑩瑩、「龍陽君」蓋鳴輝及「三弟」劉嘉龍。古天樂當場宣布片房衝破8888萬，以及在情人節加推加長版《尋秦記》Plus+ 多元宇宙版。

有提名當贏 阿滕表示好開心，「已經同贏咗，我嗰陣揸緊車，突然好多人炸我，好多messages！我完全無估到，完全係我意料之外，」她表示有提名已當贏咗。郭羨妮稱收到消息時，大感開心，更表示對阿滕有信心。

洪天明對爸爸洪金寶入圍金像獎時，開頭毫不知情，因為整天忙於工作，表示臨近做節會跟他食飯當慶祝。他又笑謂「唔知幾時到我？咩獎都好，鬥高都得。」提到電影衝破8888萬，他們表示成績可以高一些，對於加推加長版，天明說應該會帶老婆一齊去睇，而囝囝已經看了好幾次，更問他跟三叔洪天照為何早死。

談到《尋秦記》加長版內容，郭羨妮表示會多了一些屋企戲份，洪天明則表示「都係《尋秦記》嗰啲劇情！」他又指有加長版之後，大家都會繼續去謝票，而且很開心可以跟觀眾交流。

對於甘大滋推出第三彈，郭羨妮指日前拍了一條開箱片，開了近廿盒，當中比較多廖子妤。洪天明聞言要抽卡不禁大吐苦水，表示太多人抽到他，搞到不停被罵，笑謂每天都眼眉跳。阿滕直言已戒抽卡，自己抽了多次都不中自己，更跟在旁的天明說：「我都係抽到你！」天明表示：「我都抽唔中自己！」