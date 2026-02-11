阿Mo李啟言分享康復進展 操控棍竿練肌肉：係咪好威

阿Mo李啟言分享康復進展 左右操控棍竿鍛練肌肉。

李啟言(阿Mo)於2022年7月因MIRROR紅館演唱會大型屏幕墮下事故，嚴重受創，至今仍需接受漫長復康治療，經3年半的診治，從長期卧床到去年開始用以電動輪椅代步，今日阿Mo在社交平台上載一段以「New exercise unlocked！(解鎖新練習)」」為名的短片，分享康復進展。」阿Mo的女友So Ching(蘇芷晴)亦有在IG限時動態轉發短片，以示支持。

解鎖新練習 阿Mo在片中以手臂肌肉左右移動棍竿，他以英文寫道，「Feel like sharing a little step of my progress，Being able to hold a grounded stick upright while moving it in control, helps strengthening some of the muscles required for driving an electric wheelchair. And I’ve been able to do this exercise since last December! (係咪好威🤓)想跟大家分享我的小進展。能夠在移動的時候，操控棍竿令其保持垂直，有助強化駕駛電動輪椅時所需的肌肉群，而我自去年12月起便能做到這項訓練！ (係咪好威🤓)」

謝安琪留言：「加油！」，王君馨大讚阿Mo「好叻仔呀」，不少網民紛紛留言打氣，「勁威」、「你好叻呀！so proud of you! 繼續努力！發放更多正能量！」Mo去年大除夕亦曾分享正面近照，幽默表示停止2025年所有治療，期待2026年更好的自己，示意繼續接受治療。據阿Mo父親李盛林每星期發布的代禱信，去年底曾透露阿Mo已能在旁人陪伴及協助下，每周兩次自主駕駛電動輪椅，緩緩行過醫院的長廊與庭園，相信康復進度會越來越好。