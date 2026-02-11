夜王專訪｜Sammi再做煙民擔心上癮 黃子華自認長者：我都唔夠膽打胡楓 (有片)

億萬票房導演吳煒倫新片《夜王》安排賀歲檔上映，由黃子華、鄭秀文(Sammi)掛帥，王丹妮、廖子妤(Fish)在電影中挑戰媽媽生角色，並由楊偲泳(Renci)、譚旻萱(Mandy)、李芯駖、林熙彤(Hazel)、麗英等扮演「東日夜總會」女公關。 直認天生一對 《夜王》以2012年尖東夜總會行業為背景，講述一場發生在歡場中的經營權爭奪戰。Sammi曾客串黃子華的2018年賀歲片《棟篤特工》，今次終於正式合作，子華受訪時分享二人的合作感受：「嘩！同上次好唔同！主要係上次嘅合作係冇合作，呢次係有合作，同埋好似都唔使點熱身咁，好奇妙，天生一對！走唔甩。」子華坦言的而且確很喜歡可以跟Sammi合作，但就指未有開心到失眠瞓唔著。Sammi亦認為跟子華合作相當值得，並謂：「雖然未止於茶飯不思咁去期待，但係當個機會來到，我對呢個團隊嘅組合包括導演、子華，同埋呢個故事，整個架構或者我自己嘅角色都相當有興趣，其實好快俾個故事我睇，好似未夠兩日我就已經答應做。」對於導演未有劇本，子華已經答應接拍，他搞笑回應：「我咪幼稚囉個人，天真囉！但係我天真、幼稚唔緊要，好運吖嘛，遇到導演，當你合作過一次就知道嗰個人有幾認真，同埋佢有幾多才華。」能夠再拍吳煒倫自言是求之不得，坦言當初尚未清楚故事內容，戲言還以為自己是做夜總會客人，點知是演夜場經理。

呻兩人冇親熱戲 黃子華與Sammi首次合作拍戲已相當合拍，互相信任顯得更有默契，問到二人在片中未有親熱場面，Sammi直認：「親熱我都好期待，可惜冇，等到我頸都長埋，原來冇㗎？得阿叔行沙灘。」《夜王》絕對屬黃子華從影以來最「重女」的一套，在片場大部分時間只有他與楊偉倫兩個男人，「小野」盧鎮業偶爾來演幾天反派，笑言荷爾蒙幾乎乾塘，陽氣全被吸盡，笑指：「好虛，係好開心嘅，因為大家都好投入。」被芯駖踢爆在片場求教跳舞，子華即答：「想學㗎！佢同阿Dee兩個舞王，想呀！但半月板唔想。」子華神原來對jazz funk情有獨鍾，記者建議他向旁邊的Sammi過兩招，子華聽後即說：「我同佢跳舞慘過阿叔落沙灘。」繼與林明禎在《飯戲攻心》中談情說愛後，今次夥拍Fish亦有感情戲，子華謂：「其實大家儘量唔好再搵我演呢啲戲啦！嗱！好坦白講，趁導演唔喺度，根本就係滿足導演個人嘅私慾，導演認為男女關係就係咁複雜，遠比我哋想像中複雜，戲入面嘅歡哥有一個好深愛嘅V姐都好，佢同V姐離咗婚，我為咗演呢個人物，我話知嗰個Fish定係鯨魚，Dolphin又好紅衫魚都好我都要做，冇辦法，呢個係導演嘅要求。

Mi最 多粗口一次 Sammi為演活V姐一角作出一定調整，因為跟現實生活的她實在太大分別，開拍前導演有帶Sammi及其他拍檔去夜總會，跟一位媽媽生相處了一個下午，聽對方的工作好像獵奇一樣，最主要是想理解一下小姐們的心態，因應媽媽生當時提供的資訊去揣摩V姐這個角色，希望可以展現出一種霸氣，亦是入行以來講最多粗口一次，Sammi直認：「絕對係，仲要狂食煙，好彩我以前都食過好多年煙，不過後尾戒咗，但係我有啲擔心拍呢部戲再食煙，怕自己多吸一兩吸覺得幾好味又想食返，好彩冇，拍完就完咗，完全冇意念要食返煙。」認為今次班底實在太吸引，令她願意投放心力去join這件事。

子華猶記得第一次落夜總會是畢業後，當時由父親帶去中國城見細叔伯，大嘆自己去過夜總會有如去過火星一樣，因為在香港已成過去式，在70至90年代，甚至千禧年，夜總會是香港其中一個很大的生意行業。黃子華指香港昔日凡夜總會都有不同層次，片中的東日夜總會就跟中國城的級數差不多，還記得第一次去見到小姐們穿得相當隆重，全部晚裝上陣。

勸子華出山棟篤笑 在片中，子華被拍檔既掌摑又辱罵，自認為大家均就住演出令他感到不爽：「我真係覺得，因為唔經唔覺，我已經係一個長者，佢哋真係唔敢落真力打我，小野要勁打我㗎嘛，佢打咗好多嘢都離我好遠，我後來返屋企諗，係喎，我都唔夠膽打胡楓喎！」現場記者及Sammi即笑過不停，子華認為大家已當他是修哥的年紀，但強調修哥還比他強硬。

兩位主角均大讚舞台劇演員蔡蕙琪( Kay)扮演的葵芳，認為她演出非常突出，片中一眾新演員亦令人驚喜。楊偉倫(阿卵)在片中成為搞笑擔當，子華指阿卵已經是公認笑匠，相信過埋今個新春，阿卵將會成為「周星馳第二」，片場集合多位搞笑能手，Sammi透露都有一兩場忍不住失笑，連子華亦有幾次忍不住笑要被迫NG再拍，他補充因為現場氣氛實在太開心，是個很愉快的拍攝經歷。對於Sammi曾邀來子華擔任個唱嘉賓，她指是知道子華出現定必帶動全場氣氛，深信對方站台一定很精彩，Sammi原來私底下亦跟子華說過，好希望可以再見到他在台上表演棟篤笑，自言會繼續游說子華出山開棟篤笑，子華即指要等《夜王》上映後再考慮，又叫定Sammi若他日後開騷要擔任其棟篤笑嘉賓。