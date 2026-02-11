熱門搜尋:
出版：2026-Feb-11
更新：2026-Feb-11

廖碧兒推自家品牌咖啡 大方回應網民質疑與舊愛陳豪打對台

近日，陳豪舊愛廖碧兒宣布推出自家品牌咖啡，並於社交平台積極宣傳養生及中藥成分，卻被網民質疑與陳豪爭生意。

咖啡含中藥成分 稱走健康養生路線

廖碧兒於社交網站拍片宣布推出自家品牌養生咖啡，表示品牌走健康養生路線，於咖啡中加入薑黃、黑椒及肉桂等中藥成分，幫助促進血液循環。網民見到廖碧兒推出咖啡，隨即諗起陳豪，詢問佢係咪想挑戰陳豪；對此問題，廖碧兒以9字回覆：「我呢個唔係普通咖啡。」強調與陳豪嘅咖啡店有分別，並非狙擊或爭生意。 

廖碧兒於2000年參選溫哥華華裔小姐勇奪冠軍，之後參選國際華裔小姐亦奪冠，從而加入TVB，先後演出《皆大歡喜》、《談情說案》、《律政新人王》等經典劇集，直至2011年離巢並淡出幕前，遠赴法國讀書增值自己，考獲品酒師牌經營紅酒生意，更豪擲千萬於法國購買酒莊；廖碧兒於社交平台愛post品酒生活照片，又會分享揀酒心得及品酒技巧。

廖碧兒推出自家品牌咖啡，以養生為賣點 廖碧兒推出自家品牌咖啡，加入薑黃、黑椒及肉桂等中藥成分 廖碧兒稱自家品牌咖啡可幫助促進血液循環 廖碧兒強調自家品牌咖啡「唔係普通咖啡」 廖碧兒於社交平台積極宣傳自家品牌咖啡

陳豪於2019年創立精品咖啡店Blooms Coffee，被封「咖啡達人」，高峰時期有過6間店舖；去年位於觀塘apm商場分店被發現突然結業，陳豪回應指因為該店舖位置原本唔屬於正式舖位，只係租來試試，而商場想收回該店鋪作其他用途，因而另覓合適地方，並指咖啡店生意其實唔錯。

