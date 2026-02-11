吳若希家一度成Google地圖地標 本尊高EQ回應惡搞

Google地圖功能可自行編輯，繼江若琳2024年於尖沙咀加連威老道炒車，因而被網民於Google Map上修改該地點至「江若琳灣」引起爆笑；近日，吳若希亦被惡搞，Google Map上山頂嘅位置出現「吳若希家」，唔少網民即截圖，笑言今次Google又被惡搞成功。
有眼利網民發現，山頂某處多咗一個新地標顯示「吳若希家」；帖文一出，立刻掀起熱議：「Google Map點解會出現咁嘅嘢？🤣」有網民打開街景仔細查看，結果見到嘅唔係豪宅大門，而係一片茂密嘅樹林，留言：「個街景係咁，成個樹林，要知佢間屋喺邊都唔易搵」，更有網民搞笑留言：「尖沙咀有江若琳灣，山頂就有吳若希家，Google真係識玩！」
吳若希幽默留言獲一致好評
被點名的吳若希亦親自現身留言區令網民意外，面對被惡搞成新地標，吳若希毫不介意，並幽默回應：「低調啲，唔好畀人知我住喺度！」」一句玩味回覆獲近七千個讚好，唔少粉絲於留言區起哄：「點解你住喺草叢入面？」、「住山頂果然非富即貴呀！」對此，吳若希繼續以輕鬆語氣回應：「咁下次call外賣知道call去邊啦！」好友戴祖儀亦加入戰團，留言：「🤣🤣🤣依個真係好笑！」吳若希見狀再回：「今晚我屋企見！」，幽默互動令網民笑翻。
今日於Google地圖搜尋吳若希，已經找不到相關地標。
