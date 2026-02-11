吳若希家一度成Google地圖地標 本尊高EQ回應惡搞

Google地圖功能可自行編輯，繼江若琳2024年於尖沙咀加連威老道炒車，因而被網民於Google Map上修改該地點至「江若琳灣」引起爆笑；近日，吳若希亦被惡搞，Google Map上山頂嘅位置出現「吳若希家」，唔少網民即截圖，笑言今次Google又被惡搞成功。

有眼利網民發現，山頂某處多咗一個新地標顯示「吳若希家」；帖文一出，立刻掀起熱議：「Google Map點解會出現咁嘅嘢？🤣」有網民打開街景仔細查看，結果見到嘅唔係豪宅大門，而係一片茂密嘅樹林，留言：「個街景係咁，成個樹林，要知佢間屋喺邊都唔易搵」，更有網民搞笑留言：「尖沙咀有江若琳灣，山頂就有吳若希家，Google真係識玩！」