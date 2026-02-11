金像獎｜《再見UFO》相隔7年重見天日獲10項提名 黃又南感觸24年後再入圍

香港電影金像獎昨日公布提名名單，電影《再見UFO》獲最佳電影、導演、男女配角共10項提名，導演梁栢堅率領黃又南等獲提名的幕後團隊當晚突擊謝票，分享感受，黃又南透過直播得知獲提名最佳男配角，「當時我洗緊廁所，好緊張，其實唔係洗，定格望住，聽到第三個有喇，點知第四個係黃又南……」他自言開心又感觸，「我15歲入行，第一部戲係陳果嘅《香港有個荷里活》，提名過新人，隔咗廿幾年，再一次有份，呢廿幾年嚟由一張白紙變咗有墨水嘅一個人，更加呢幾年經歷高高低低，好開心好珍惜有呢個提名，同《再見UFO》嘅團隊。」

親解7年後上映之謎 電影曾於2019年優先上映，相隔7年「都巿傳說」才有機會重見天日，如今獲提名最佳電影，監製兼編劇錢小蕙坦言很珍貴，「因為我哋同一個主投資方嘅發行理念唔一樣，直到某張合約滿咗，團隊話可以go ahead，所以我哋再嘗試，所以今日睇到團隊好高興一齊行返出嚟，話俾大家知我哋拍咗套我哋都好愛錫嘅電影，嗰種感動係難以言喻。」她坦言已沒太多宣傳經費，希望能靠觀眾口碑廣傳。

感覺欷歔 感覺欷歔獲提名最佳攝影的攝影指導梁銘佳表示最感動是團隊合作如家人，入圍最佳剪接的剪接師 杜杜表示，電影剪了5至6個版本，最後才選取上映的版本，「2019年第一次播映後，幾年前再睇有另一種欷歔嘅感覺，今年再播有好感動懷緬感覺，呢個就係電影魔力，有啲嘢係歷久不衰。」入圍最佳電影歌曲和配樂的崔展鴻自言當年首次獲賞識參與電影配樂和歌曲創作，膽粗粗答應，「我同錢小蕙講：『你信我，我會做得好好。』喺未有人相信我之前，俾機會我，實在太幸運，所以有提名是額外，已經好幸福。」