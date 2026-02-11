熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Feb-11 13:30
更新：2026-Feb-11 13:30

金像獎｜《再見UFO》相隔7年重見天日獲10項提名 黃又南感觸24年後再入圍

分享：
WhatsApp Image 2026 02 11 at 12.17.29 PM

黃又南笑言一邊洗廁所一邊睇金像獎直播，得知自己獲提名男配角。

adblk4

香港電影金像獎昨日公布提名名單，電影《再見UFO》獲最佳電影、導演、男女配角共10項提名，導演梁栢堅率領黃又南等獲提名的幕後團隊當晚突擊謝票，分享感受，黃又南透過直播得知獲提名最佳男配角，「當時我洗緊廁所，好緊張，其實唔係洗，定格望住，聽到第三個有喇，點知第四個係黃又南……」他自言開心又感觸，「我15歲入行，第一部戲係陳果嘅《香港有個荷里活》，提名過新人，隔咗廿幾年，再一次有份，呢廿幾年嚟由一張白紙變咗有墨水嘅一個人，更加呢幾年經歷高高低低，好開心好珍惜有呢個提名，同《再見UFO》嘅團隊。」

adblk5

WhatsApp Image 2026 02 11 at 12.17.29 PM (2) VS 54WhatsApp 0’38”

親解7年後上映之謎

電影曾於2019年優先上映，相隔7年「都巿傳說」才有機會重見天日，如今獲提名最佳電影，監製兼編劇錢小蕙坦言很珍貴，「因為我哋同一個主投資方嘅發行理念唔一樣，直到某張合約滿咗，團隊話可以go ahead，所以我哋再嘗試，所以今日睇到團隊好高興一齊行返出嚟，話俾大家知我哋拍咗套我哋都好愛錫嘅電影，嗰種感動係難以言喻。」她坦言已沒太多宣傳經費，希望能靠觀眾口碑廣傳。

WhatsApp Image 2026 02 11 at 12.17.29 PM (1) Ciao UFO Stills (5) WhatsApp Image 2026 02 10 at 4.02.20 PM Wwwwwwwwwwwwwwwwwwww 再見UFO (3) S

感覺欷歔

感覺欷歔獲提名最佳攝影的攝影指導梁銘佳表示最感動是團隊合作如家人，入圍最佳剪接的剪接師 杜杜表示，電影剪了5至6個版本，最後才選取上映的版本，「2019年第一次播映後，幾年前再睇有另一種欷歔嘅感覺，今年再播有好感動懷緬感覺，呢個就係電影魔力，有啲嘢係歷久不衰。」入圍最佳電影歌曲和配樂的崔展鴻自言當年首次獲賞識參與電影配樂和歌曲創作，膽粗粗答應，「我同錢小蕙講：『你信我，我會做得好好。』喺未有人相信我之前，俾機會我，實在太幸運，所以有提名是額外，已經好幸福。」

adblk6

金像獎2026提名名單，世外、再見UFO、風林火山、尋秦記、醬園弄·懸案角逐最佳電影 金像獎2026提名名單，舒淇、吳啟忠、梁栢堅、李子俊/周汶儒、陳可辛角逐最佳導演 金像獎2026提名名單，郭家禧/李振傑/何肇康/蔡嘉桁、舒淇、楊寶文、江皓昕/錢小蕙、周汶儒角逐最佳編劇 金像獎2026提名名單，古天樂（私家偵探及尋秦記2套）、張繼聰、梁家輝、陳家樂角逐最佳男主角 金像獎2026提名名單，馬麗、許恩怡、廖子妤、章子怡、陳法拉角逐最佳女主角 金像獎2026提名名單，陳湛文、袁富華、黃又南、林家熙、杜德偉角逐最佳男配角 金像獎2026提名名單，鄧濤、惠英紅、衛詩雅、鮑起靜、滕麗名角逐最佳女配角 金像獎2026提名名單，鄧濤、李佳芯、李哲坤、周衹月、蘇子茵角逐最佳新演員 金像獎2026提名名單，余靜萍、梁銘佳、Sion Michel/Richard Bluck、謝忠道、包軒鳴角逐最佳攝影 金像獎2026提名名單，許宏宇/周元/杜杜、張叔平、張一博、黃海/陸志灝、張叔平/張一博角逐最佳剪接 金像獎2026提名名單，張小踏、文念中/曾嘉碧、麥浚龍/奚仲文/周世鴻/Jona Sees、林偉健、孫立/劉敏雄角逐最佳美術指導 金像獎2026提名名單，文念中/蘇進欣、蘇柏傑/王汁、張兆康、吳里璐、王寶儀角逐最佳服裝造型設計 金像獎2026提名名單，黃偉亮、鄧瑞華/熊欣欣、蘇杭、洪金寶、羅浩銘角逐最佳動作設計 金像獎2026提名名單，普通人、Until We Meet Again、瞬間的瞬間、華富一號、永遠的失眠角逐最佳原創電影歌曲 金像獎2026提名名單 金像獎2026提名名單 金像獎2026提名名單，陳迪凱、伊諾/余日東/周劍鴻/黎子飛、郭偉霆/林駿宇/余國亮/郭泰、梁仲文、楊敏杰/楊文傑角逐最佳視覺效果 金像獎2026提名名單，舒淇、吳啟忠、龔兆平、麥浚龍、郭家禧/李振傑角逐新晉導演

ADVERTISEMENT

請你睇《夜王》| 大年初一華麗賀歲 🤩

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務