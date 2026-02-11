羅啟豪音樂會偕視障人士合唱意義非凡 獲《中年好聲音》家族撐場

《迷你暗中作樂音樂會・小王子星際之旅 x 羅啟豪》4場演出日前圓滿結束，人緣相當好的羅啟豪（Ramon）獲《中年好聲音》家族好友黃博、李佳、顏志恒及太太、丁文俊、劉威煌、林彥言、李𣺊霖、鄧家豪「三代同堂」到場支持，要求極高的Ramon，自評表現可得70分，Ramon分析：「純粹講唱歌，我會給自己85分，有少少位置我差點忘記歌詞，但都算順利過關，至於講嘢始終有進步空間，尤其在漆黑之中演出，我有點思緒混亂，所以整體得70分，希望不斷會進步。」

閉上眼睛演出 去年12月，Ramon與黑暗中對話（香港）基金會合作，造就Ramon首次「暗中作樂」，他說：「第一次在全黑伸手不見五指的環境唱歌，我幾乎全程閉上眼睛，感覺好平靜 ，但同時又有些不安，我要好集中精神演出。」事前Ramon最擔心就是忘記歌詞，卻偏偏向難度挑戰，既選唱從未公開表演過的《夢中的你》、《完全因你》及《城裏的月光》，更演繹歌詞密麻麻的國語歌《畫中密碼》，他帶笑回應：「《畫中密碼》是自己的歌，忘記歌詞就沒有任何藉口！首先這首歌剛剛推出，好想借這個機會唱給大家聽，而且這首歌感覺好舒服，又第一次有鋼琴版，我覺得好適合這個場合演繹。」

今次音樂會Ramon 分別與其中兩位視障員工William與Sharon合唱《歲月如歌》及《花與琴的流星》，Ramon表示意義非凡：「我選了兩首難度頗高的歌，合唱時彼此本應互望去對準入位，但完全看不到對方的情況下，他們不但十分準繩，歌聲又動聽，記歌詞更沒有問題，我非常佩服William與Sharon！」