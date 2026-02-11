譚耀文未能憑《拼命三郎》再上一層樓 否認「心灰意冷」跟影帝提名有關

「第44屆香港電影金像獎」公布提名名單，本屆「最佳男主角」由古天樂《私家偵探》、張繼聰《金童》、梁家輝《捕風追影》、古天樂《尋秦記》及陳家樂《像我這樣的愛情》角逐。不少觀眾睇好譚耀文有望憑《拼命三郎》入圍，可惜電影僅得Locker林家熙成功入圍角逐「最佳男配角」獎。及後譚耀文晚上在社交平台留下「心灰意冷」，不少fans及網民入內安慰，隔數多小時便刪去。

譚耀文於《拼命三郎》飾演過氣大佬「石三郎」，因江湖事入獄多年，出獄後希望東山再起並重拾親情，在重遇親兒「石頭」（林家熙飾）後，兩代人通過泰拳拼搏在逆境中重尋人生方向與自我價值。去年他接受本報訪問時，直言今次有難度，有別於以往類型片角色如黑幫、警官、反派或老師等，或多或少帶點「味精」作用，「今次佔90%戲份，要拿捏得很穩，不是要做很多事情，而是省略不去取悅觀眾，不要令角色偏差，令觀眾相信這角色貼地和真實存在。」

譚耀文在電影中其中一場培養了一晚，在橋底喊幾個鐘的獨腳戲，最後慘被導演剪走。他指對演員來說是平常事，「可當作磨練，因你拍戲經歷過，好像練肌肉，會有記憶，若下次有機會做，這記憶很快就會跑出來，可能當你重戲份時，就靠這場戲食糊！」他認為就如百子櫃執藥，累積的不同情緒可作存檔，適時拿出來用，「存貨越多就越能拿捏不同情緒！」

譚耀文自言一把年紀，經歷高低起跌，才走得更踏實，「香港不斷受環境衝擊而轉變，都一樣會成功，如果冇戲拍，或者轉換崗位做導演，自己搵戲拍，我不相信會完全無電影。」他認為最重要是堅持，自我裝備，「從年青到現在，我都是追求一個境界，不是追求下部戲賺幾多錢，尤其當見到別人成功，更要問自己做到那境界嗎？未做到就繼續磨練自己。現在年輕人可能都focus社交媒體，這無疑是最直接又最快得到回報，但當機會愈少，更要裝備自己。」