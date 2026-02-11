天才童星神木隆之介成家立室 前欅坂46主將平手友梨奈閃婚嫁神尾楓珠

平手粉絲疑受打擊輕生

24歲的平手友梨奈於2015年組成後一炮而紅，自2000年退團後以個人姿態拍劇及出碟，曾為日劇《六本木Class》擔任女主角，甚少緋聞的她今日突然宣布嫁人，丈夫是曾入選「國寶級型男」的27歲男星神尾楓珠，由於兩人在幕前未曾合作，戀情更從未曝光，故婚訊一出即令外界十分震驚。兩人在社交網公開夫妻合照，並上載聯名聲明中表示：「我們的人生道路彼此交會，如今成為同一條路。」一對新人已向身邊工作夥伴報告婚事，並在今天(11日)大吉之日註冊為合法夫妻。不過兩人沒有透露相識經過，有消息指兩人是經朋友介紹，拍拖超過一年；有網民隨即爆料，指去年8月曾目擊神尾現身平手的個人演唱會。婚訊曝光後，兩人獲廣大網民及fans祝福，更大讚二人外形合襯。不過，有平手的粉絲懷疑企跳，公開在天台的相片，並留言太愛欅坂及平手，自言會跳樓輕生。