天才童星神木隆之介成家立室 前欅坂46主將平手友梨奈閃婚嫁神尾楓珠

情人節將至，日本藝能界突然接連傳來兩單婚訊，前女團欅坂46主將平手友梨奈驚爆與人氣男星神尾楓珠閃婚，而曾拍《巨星夫婿》的昔日童星神木隆之介亦宣布榮升人夫，已娶圈外女友為妻。
平手粉絲疑受打擊輕生
24歲的平手友梨奈於2015年組成後一炮而紅，自2000年退團後以個人姿態拍劇及出碟，曾為日劇《六本木Class》擔任女主角，甚少緋聞的她今日突然宣布嫁人，丈夫是曾入選「國寶級型男」的27歲男星神尾楓珠，由於兩人在幕前未曾合作，戀情更從未曝光，故婚訊一出即令外界十分震驚。兩人在社交網公開夫妻合照，並上載聯名聲明中表示：「我們的人生道路彼此交會，如今成為同一條路。」一對新人已向身邊工作夥伴報告婚事，並在今天(11日)大吉之日註冊為合法夫妻。不過兩人沒有透露相識經過，有消息指兩人是經朋友介紹，拍拖超過一年；有網民隨即爆料，指去年8月曾目擊神尾現身平手的個人演唱會。婚訊曝光後，兩人獲廣大網民及fans祝福，更大讚二人外形合襯。不過，有平手的粉絲懷疑企跳，公開在天台的相片，並留言太愛欅坂及平手，自言會跳樓輕生。
另一方面，童星出身的32歲男星神木隆之介，昨晚(10日)透過事務所官宣結婚，與圈外人女友拉埋天窗，他表示婚後會繼續最喜歡的演藝工作。神木隆之介於1995年拍廣告入行，多年來憑日劇《巨星夫婿》、《偵探學圈Q》及真人版《浪客劍心》系列成功入屋，他又聲演過新海誠動畫《你的名字》，而新海誠亦透過社交網向他送上祝福。