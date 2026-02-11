鄭秀文激罕談與許志安夫妻相處之道 自認粗魯似男人大讚老公體貼

天后鄭秀文(Sammi) 最近為了宣傳賀歲電影《夜王》接受鄭裕玲的YouTube頻道節目《The Do Show》訪問。

天后鄭秀文(Sammi) 最近為了宣傳賀歲電影《夜王》接受鄭裕玲的YouTube頻道節目《The Do Show》訪問。Sammi在訪問中激罕分享與老公許志安(安仔) 愛情經歷。Sammi表示當年與安仔在同一間唱片公司華星認識對方，她承認與安仔發展過地下情，至今二人認識長達三十年。

Sammi續說：「我哋拍拖10年，分開咗10年，現在結婚都10年。」被問到過往是否有發生過浪漫的點滴，Sammi笑言：「我個人好粗魯好似個男人咁，佢比較女性化，我哋嘅角色好似交換。」