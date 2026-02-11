熱門搜尋:
出版：2026-Feb-11 17:00
更新：2026-Feb-11 17:00

鄭秀文激罕談與許志安夫妻相處之道 自認粗魯似男人大讚老公體貼

VS YouTube TheDoShowSammiCheng 66'29"

天后鄭秀文(Sammi) 最近為了宣傳賀歲電影《夜王》接受鄭裕玲的YouTube頻道節目《The Do Show》訪問。

天后鄭秀文(Sammi) 最近為了宣傳賀歲電影《夜王》接受鄭裕玲的YouTube頻道節目《The Do Show》訪問。Sammi在訪問中激罕分享與老公許志安(安仔) 愛情經歷。Sammi表示當年與安仔在同一間唱片公司華星認識對方，她承認與安仔發展過地下情，至今二人認識長達三十年。

Sammi續說：「我哋拍拖10年，分開咗10年，現在結婚都10年。」被問到過往是否有發生過浪漫的點滴，Sammi笑言：「我個人好粗魯好似個男人咁，佢比較女性化，我哋嘅角色好似交換。」

VS YouTube TheDoShowSammiCheng 66'34"

婚姻生活相當快樂

被問到與安仔在生活上的小習慣，Sammi說：「我哋盡量都會一齊食飯，一齊食飯嘅時候我每日都會問佢今日會發生咗啲咩小點滴，遇到啲咩人發生咗啲咩事？」Sammi強調夫妻相處之道必須互相關心對方。Sammi大讚安仔非常照顧她的生活，她分享：「佢負責打點啲嘢會比較好，因為我對生活好細微嘅嘢，就冇乜耐性。其實安仔都未必一定好享受，但佢知道我唔係咁鍾意做，佢負責多啲。」

提到當年被傳媒直擊與安仔復合在太平館食飯，Sammi笑言：「其實我都唔知，我覺得係時機，完全都冇刻意。」Sammi指曾經與安仔分手長達10年的時間有考慮過復合，不過當時二人都沒有作出行動。Sammi最後表示與安仔結婚11年，在婚姻生活上也感到相當快樂。

VS YouTube TheDoShowSammiCheng 67'01"

