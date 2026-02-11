廖子妤初入行拍裸戲體會人情冷暖 自爆曾每天跟古天樂海報傾心事

廖子妤(Fish)於2012年從馬來西亞來港追夢，出道13年，今年首獲得香港電影評論學會最佳女演員，並繼2022年獲金像獎最佳女配角後，憑《像我這樣的愛情》首度入圍角逐金像影后，演技備受肯定。首部電影已近乎全裸演出的Fish，早前接受葉念琛導演訪問，細談入行初期的人情冷暖，作為古天樂旗下藝人的她，自爆少女時代時已視古老闆為偶像，曾經每天放學對著他的海報傾偈。三度跟黃子華合作，Fish亦分享與男神拍戲點滴。

僅穿胸圍內褲上陣 廖子妤入行初期以模特兒工作為主，至2013年才首次拍電影，初登大銀幕便憑泰迪羅賓監製的電影《末日派對》，獲提名第33屆香港電影金像獎最佳新演員，不過背後辛酸卻鮮為人知，她分享：「這部電影有個非常難的條件，就是要全裸，其實那一刻我非常掙扎，但我下意識時我已經做了這件事」「其中一場戲我要被童黨脫光衣服，只剩下胸圍和內褲」「要躺在冰冷的地上，盡全力去推開他們，在尖叫﹑在呼喊，很冷，非常冷」「一cut 機很多人拿毛巾來圍上我，那一刻我有一種『嘩，我在拍戲』的感覺！」

不過，兩年後，嶄露頭角的Fish《同班同學》更是全裸演援交少女，不過新演員提名和豁出去的演出，並沒有為她帶來太多工作機會，星途一直浮浮沉沉，直至《骨妹》入圍第36屆香港電影金像獎最佳女配角提名，才開始感受到轉變「以前我去event 公司會帶一堆模特兒，那時Super Girl 比較紅，我們就是跟在一起拍照，一些比較兇惡的記者會說『喂，啊邊個，你企過嗰邊』」，《骨妹》之後情況有變，會變成「啊Fish，你企嗰邊」，Fish就心花怒放「他們知道我的名字！」「開始覺得自己是一個香港演員」。

驚嘆黃子華演乜似乜 如今在《夜王》跟黃子華三度合作的廖子妤，笑談與偶像合作點滴，Fish形容子華神是個非常有魅力的演員，「他一on set，大家就會不期然望住他」「作為一位同事的觀察，我見過3個不同的他，《飯戲攻心》的大哥﹑《毒舌》的林涼水，以及《夜王》歡哥，他每次都會在拍攝的階段成為那一個人，例如（《夜王》）歡哥，他是個浪子，說話油腔滑調，比較輕佻的人，他那段時間就會一直維持著；做《毒舌大狀》時你感覺他那段時間比較正氣，一個律師的感覺；《飯戲攻心》就是一個大哥，內心比較脆弱。」

已合作兩次的，談到在賀歲片《夜王》演媽媽生，廖子妤笑指自己雖然底子溫柔，但要飾演「柔情似水」﹑「有女人味」﹑「風情萬種」的媽媽生，仍需要再去揣摩，她自爆，「之前我覺得自己穿高跟鞋穿得都挺好，誰知我第一場戲導演話我似操兵，原來我走路稱不上婀娜多姿；我的妝頭應該是全組最長時間，大概每次要用兩個多接近三小時去做妝頭，因為我的五官不是很柔和，直頭我的五官要畫出來」。