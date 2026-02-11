三上悠亞拍香港導演新戲 已故影星徐少強長子徐梓耀受訪露玄機

台灣娛樂公司凱渥跟香港導演徐梓耀簽下合約，攜手發展台灣及亞洲影視市場，近日更傳出合作大計。徐梓耀是已故影星徐少強的長子，曾任職於香港天下一集團，由他擔任導演的作品包括ViuTV劇集《地產仔》、Anson Lo盧瀚霆主演電影《假冒女團》及廖子妤夥拍姜皓文的《曾經擁有》等，去年於馬來西亞執導靈異電影《降》，起用港、台、日、馬共四地演員陣容，還有「翻版林明禎」之稱的大馬女星Miko黃潔琪加盟演出。

靈異電影《降》是由徐梓耀與凱渥合力打造，起用26歲台灣女演員雷嘉汭擔任主角，該片以東南亞民間流傳的降頭巫術傳說「開腳飯(Nasi Kangkang)」為題材，除雷嘉汭與Miko黃潔琪合作外，更盛傳前AV女神三上悠亞亦有份演出。

對此，徐梓耀接受台媒訪問，他低調回應：「希望保留神秘感。」未有否認三上悠亞參演的說法。三上悠亞曾以原名鬼頭桃菜加入SKE48，自退團後便加入AV界大受歡迎，先後為馬來西亞歌手黃明志及香港歌手Tyson Yoshi擔任MV女主角，又曾獲斟與素海霖合演港產片《一路向西2東京AV攻略》，然而片商在前年突然宣布擱置開拍計劃。

徐梓耀亦透露，接下來將定居台北，綜合過往於香港及東南亞市場累積的編導經驗，把台灣作為重要的發展基地；談及未來計劃，徐梓耀表示台灣在戲劇開發及創作環境上均具備高度成熟的產業條件，在亞洲各地市場亦有重要的定位，他打算未來能留在台北發展。