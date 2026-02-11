非常檢控觀｜羅雪妍拍跳橋自殺特寫克服畏高 網民讚游嘉欣白裙Look勁殺食

TVB劇集《非常檢控觀》昨晚（10日）開啟新單元「美麗誘罪」，劇情講述慶曆醫美集團治療師廖靜蓉（羅雪妍飾）鬧市跳橋自殺，遺書留言直接指控包家勉（丘梓謙飾）令她感染愛滋，王頌星（陳煒飾）為此大感震驚擔心。

游嘉欣化妝都咁Cute

演絕望愛滋病患者極搶焦 羅雪妍（Uki）昨晚出場雖然只有數分鐘，但蒼白的妝容配以茫然空洞的神態相當搶焦，完美演活了角色生無可戀的狀態。Uki受訪時指拍攝《非常》時入行資歷只有兩年左右，所以拍攝時一切既夢幻又新鮮，並對台前幕後的專業感到佩服。談到拍攝跳橋戲份，雖然只有一個特寫鏡頭，但根據Uki透露內容，當時拍攝其實頗為「大陣仗」兼勞師動眾。Uki：「呢場戲係喺中環嘅，為咗避開人潮，我哋揀咗喺清晨時分拍攝，我記得我嗰日凌晨已經開始化妝。」

Uki續指劇組為了保障其安全，除了安排了較低的地方讓她跳橋，全程還安排了替身及做足安全措施，令她大感感激：「我自己實際跳嘅高度只有1.7-1.8米左右，其實我本身都有少少畏高，但呢個高度尚算接受到。呢場戲嘅難處係我唔可以就咁直接跳，因為要接番替身個鏡頭，我跌落張墊時要背部落地，所以正式埋位前都練習咗好多次，好彩一次都好順利。」

蝴蝶花白裙上陣 昨晚游嘉欣一捨平日的Y2K熱褲短Tee打扮、改以女性化蝴蝶花白裙上陣，不少網民讚游游的白裙Look勁殺食。游游昨晚一集亦極盡所能展現Gfable一面，無論是埋怨吳偉豪永遠不主動找她時的「嘟嘴扭計三連環」、或是悉心赴會前的「嬌羞搽粉底」均十分可愛，配以精靈、佻皮、乖巧、粗魯不斷轉換的百變演繹，相當討喜。