回顧香港傳奇導演雲翔16年電影人生 新作《幹鬼屁事》大膽呈現靈體性解放

LGBTQ+影音平台GagaOOLala宣布將於2月13日上架香港傳奇導演雲翔的兩部標誌性作品，分別是其影壇首部作品《無野之城》，以及探討靈魂游歷的全新力作《幹鬼屁事》。這兩部橫跨16年的作品，連同已於GagaOOLala「雲翔專區」上線的作品，包括《十三門徙》、《屍房菜》、《三十儿立》、《遊》、《永久居留》、《愛很爛》、《安非他命》、《同流合烏》，完整呈現這名特立獨行的藝術家如何將電影視為一場探索人生的長征。 面對長年的合作夥伴GagaOOLala今年迎來十周年，身為前科技人的雲翔感觸良多：「那種惺惺相惜之感真是難以形容。電影是世界語言，和一個與時並進的國際平台合作，是我們彼此最好的緣份。平常有人問我：『在哪裡可以找到你的作品呢？』我不假思索地都會說 GagaOOLala，對方就知道了。」

與「第一個兒子」的和解 這場長征的起點，是2008年充滿草地氣息與雄性賀爾蒙的首部電影《無野之城》。當年的雲翔，以影壇「新鮮人」的無畏姿態，將鏡頭對準陽光下揮汗如雨的棒球員，用最赤裸的視覺語彙挑戰保守社會。當時亞洲電影極其保守，連更衣室全裸都被指責，雲翔回憶道：「當時我直言不諱地反駁：『原來你們都是穿著內衣洗澡的？』」雲翔坦言，2024年鹿特丹國際影展（IFFR）為他舉辦十部作品回顧展時，他再一次在巨銀幕重溫舊作。「看《無野之城》時我哭了，因為他是我第一個兒子，也是我最不滿意的，當年覺得太多地方沒做好。沒想到現在回看，原來《無野之城》是個出色的孩子，一點都不丟人，依然很當代，我一直錯怪了他。」他對當年的自己喊話：「其實你沒有我想像中那麼青澀。當時你小心翼翼，怕做得不夠專業被人罵，不像現在的我那樣無所顧忌，什麼都想試什麼都做得出來。」

靈魂層次的生命視角 16年後，雲翔以新作《幹鬼屁事》為這段影像長征寫下極具衝擊力的篇章。該片不僅入選第57屆芝加哥國際影展「國際類型電影」單元，更在2024年鹿特丹國際影展的「雲翔專題回顧」中獲得國際影壇高度關注。不同於處女作對肉體當下的執著，這部作品將視角從肉體轉向靈魂。受美術大師張叔平的啟發，雲翔在作品中頻繁嵌入早期片段與配樂，讓新舊觀眾在回味情懷中凝視生死。雲翔感性表示：「活著才有能力去愛，也因為仍有愛才值得去活。那麼死了的人，還可以去愛或被愛嗎？」他在《幹鬼屁事》中大膽呈現「鬼的性解放」，讓鬼魂全裸、甚至保有欲望。他強調：「這是我自從祖母去世後，這輩子都在尋找答案的問題。我想，直到我離開世界的那天，可能還是沒辦法徹底看清、完全說清楚這件事，這或許是我創作路上始終牽掛的命題。」

2 月 13 日全球上架 雲翔的電影之路是一場傳奇。出身IT業的他，在40歲時毅然轉行，只因不想再為別人的夢想而活。近期因撰寫回憶錄，雲翔翻閱34歲起的日記，發現當年的愁苦多源於感情，且當時他並不愛他的工作，直到開始製作電影。「電影創作是我歷來最辛苦的工作，但也留下了最令我自豪的作品。它令我之前人生中感情上的失敗都變得值得，成為我不竭的題材。現在的我，沒那麼怨命了。」身為一個嚮往來生的人，雲翔認為今生是為了修來世，而最好的修行便是留下不可忘卻的作品，「像李白的詩、柴可夫斯基的音樂……和誰的電影呢？哈哈。」《無野之城》與《幹鬼屁事》將於2月13日在GagaOOLala平台全球上架。