為林至昭新歌MV操刀剪接 張叔平：當我俾年輕人一份鼓勵

為完美呈現歌曲中那種「赤裸」，Andy自資6位數遠赴泰國拍攝MV，更作全裸演出，「為了以最佳狀態示人，連續三個月每天食雞胸操肌。拍攝當天由朝拍到晚足足12小時，最驚險係全裸拍攝時，險些踩入泰國紅蟻洞。」

林至昭(Andy Lin)繼《廢人美學》和《機心全百科》後，2026年頭迎來自我尋找音樂旅程三部曲的最終章《活在寂寞病之身》。他不但找來 J.Arie作曲、周耀輝填詞、何秉舜監製，更成功邀得 張叔平(阿叔)， 親自為 MV 剪接，以其獨到美學觀點，細緻刻劃 Andy內心世界。

提到張叔平跨刀幫忙，Andy感激不已，簡直如中了六合彩頭奬般幸運，阿叔則表示被Andy熱誠打動：「Andy是個很努力又有目標的年輕人，我眼見他為了夢想一直付出，這次剪接就當是我對年輕人的鼓勵，希望更多人能認識他的音樂。」在阿叔的剪接下，MV將寂寞病發時那種如陷深淵，演繹得淋漓盡致。

作為三部曲的終結，Andy直言《活在寂寞病之身》觸及人類最害怕話題，「我們都是一個人來到世界，最後一個人離開。寂寞源於恐懼，害怕認同自己值得被愛。透過這首歌，我想告訴大家：寂寞病發時不需要急著找出口，反而要學會擁抱寂寞，相信自己值得被愛，那個『愛』總有一天會到來。」