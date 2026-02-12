張藝謀首次拍攝國安題材 執導新作《驚蟄無聲》香港定檔2.28

張藝謀導演新作《驚蟄無聲》緊接內地即將於2月28日在香港及澳門上映，近日發布定檔預告及海報。本片由易烊千璽、朱一龍主演，其他陣容還有宋佳領、雷佳音、楊冪、張譯、劉詩詩、劉耀文等，由國家安全部指導創作，也是中國首部聚焦當代國家安全題材的影片。預告中，當代國安最前線的「隱蔽戰線」的帷幕被正式拉開，國安小隊與間諜勢力展開了一系列驚險交鋒，暗巷抓捕、弩箭偷襲、貼身肉搏、槍戰對決、無人機追蹤等令人心弦緊繃的對峙場面輪番上演，懸念迭起。

一同發布的定檔海報，一眾實力派演員強勢集結，全員於光影交織的城市森林中做出「噤聲」手勢。那些我們目不能及的角落，威脅國家安全的間諜恰似泥土之下蟄伏的毒蟲，潛伏暗處，窺伺可乘之機。暗潮湧動間，一場關乎國家安全的「無聲較量」一觸即發。

正邪無聲交鋒 電影《驚蟄無聲》講述了中國最新戰機的涉密信息遭到外洩，國家安全面臨威脅，國安小組迅速行動抓捕間諜，在信任與背叛的漩渦中，一場驚心博弈悄然上演。這次發布的定檔預告中，那些人們日常穿插的城市街道，變成國安小隊與間諜生死對峙的戰場，一場緊張刺激的「抓間諜」行動正在上演。

預告中，一身黑衣黑帽的易烊千璽在暗巷中快步穿梭，朱一龍也在臨時指揮中心裡緊盯著監控屏幕，整幅畫面盛滿千鈞壓力。國安小隊不斷逼近目標人物，步步為營，正當即將緝拿間諜之際，一支弩箭驟然將一名隊員一箭穿喉。此番驚心動魄的場面，在易烊千璽與朱一龍的對話下變得更有深意，朱一龍一句「心裡有鬼？」，讓易烊千璽反問道：「你指的哪種鬼？」言語之間暗藏鋒芒，懸念叢生，格外耐人尋味。宋佳、雷佳音、楊冪、張譯、劉詩詩、劉耀文飾演的角色也在預告中逐一登場，眾人神態各異，或凝重，或銳利，或沉思，全員入局，正式揭開了這個看似遙遠，實則正發生在你我身邊的「隱藏戰場」。

國民級演員陣容 《驚蟄無聲》是張藝謀導演首次拍攝「當代國家安全題材」，加上一眾堪稱「頂配」的演員陣容將這場「無聲較量」呈上銀幕，共同演繹當代諜戰群英。演員們也都對這個題材倍感新鮮，易烊千璽談及拍攝後對國安警察的理解時表示，他們是「揪出大家看不到的致命危險」的人。朱一龍、宋佳等主創也表示看到劇本時耳目一新，朱一龍直言：「第一次看到電影出現當代國安題材。」一眾兼具國民度與口碑的實力演員同框，讓人期待。