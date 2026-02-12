舞台喜劇《三一萬能合》4月爆笑登場 凌文龍任創作策劃搵sica分身演出

創意十足的爆笑舞台喜劇《三一萬能合》將於4月10日起假灣仔藝術中心壽臣劇院上演10場，由上川娛樂及鈴和工作坊主辦，凌文龍擔任創作策劃，朱栢謙與張志敏聯合執導，梁澤宇編劇，主演包括凌文龍、麥沛東、岑珈其、sica何洛瑤及張志敏。五位喜感滿分的演員將以「外表缺失」為題，帶來一段爆笑與眼淚俱備、荒誕及溫度兼有的舞台故事。劇情講述三位各有內外煩惱的男人，為追求更完美的自己，決定接受科技融合手術，把三人的優點抽取、雜質剔除，合成一個「優化型男」。天馬行空的設定與爆趣情節，令幾位主演都大呼期待。門票2月25日正式開售。

事前做好忍笑防禦 首次擔任創作策劃的凌文龍表示，角色面對自身外表與內心缺陷，令情路坎坷：「係一個出賣靈魂的演出，對我嚟講係挑戰。荒誕故事中其實有好多深思嘅問題，希望觀眾可以同我一齊感受角色。」除岑珈其與sica 曾合作外，其餘演員今次可算首次同台。麥沛東笑言：「同珈其、小龍認識好耐，但冇合作過。今次好期待會有火花。」他更自爆演出前要「做好防禦」忍笑：「因為今次真係幾好笑，珈其、sica、小龍都好搞笑。我哋角色嘅缺陷對角色嚟講係痛點，但觀眾睇就會覺得好笑，連我自己都想笑。」

岑珈其坦言有壓力 岑珈其坦言今次壓力不小：「我自問唔係一個識做喜劇嘅人，喜劇嘅節奏同演繹都好有難度，係一個好好嘅挑戰。」他希望觀眾除了開心大笑，也能帶走一些思考。sica今次將飾演多個角色，包括女朋友、前女朋友及護士，她表示：「第一次同麥沛東、小龍合作，好期待會有新火花。每一個新劇本都係新挑戰，壓力都幾大。」呼應劇中「融合技術」的設定，幾位演員亦分享自己的「融合對象」。岑珈其笑言：「我會揀古天樂，佢應該搵唔到比我更好嘅人，我覺得佢應該揀我。」凌文龍則說：「唔知點解我腦入面閃現咗諸葛亮，好想有佢嘅大智慧。」sica表示：「我會揀我阿媽，想試吓近親融合會有咩變化。」麥沛東則甜蜜表示：「我會揀我老婆融合，因為佢係完美嘅。冇辦法啦，老婆生日。」